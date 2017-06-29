"Рыжий, выходи!". Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

Митингующие зажгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета, сообщает Depo.Львов.

Представители общественных организаций требуют в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО.

"Рыжий, выходи", — кричат они в мегафон. Сессия еще не началась.

Как отмечает ZIK, в минувшее воскресенье во Львове возле Ратуши состоялось вече, созванное городским головой Андреем Садовым и представителями партии "Самопомич". Мероприятие пытались сорвать с десяток мужчин военного вида, выкрикивая: "Позор!". Они назвали себя участниками АТО и выступили против того, что во Львове происходит Alfa Jazz Fest "за деньги российского бизнеса". Между ними и сторонниками Садового произошли словесные перепалки, которые не переросли в нечто более серьезное благодаря действиям полиции, которая стала стеной между ними., отмечает издание. Однако все это не помешало мэру и партийцам "Самопомочи" выступить с импровизированной трибуны, они назвали этих людей "титушками" и подчеркнули, что в "свободном Львове" есть "разные мнения".