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    "Рыжий, выходи!". Львовский горсовет забросали дымовыми шашками

    (обновлено: )57411
    Представители общественных организаций требуют в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО.
    канал Олег Довганик на youtube

    Митингующие зажгли дымовые шашки на площади "Рынок" возле Львовского горсовета, сообщает Depo.Львов.

    Мусорное вече во Львове
    today-news.com
    Мусора хватит на всех! Соцсети о "мусорном вече" Садового

    Представители общественных организаций требуют в ходе митинга отставки начальника управления коммунальным имуществом Львовского горсовета Инны Свистун и извинений мэра Львова Андрея Садового за оскорбление участников АТО.

    "Рыжий, выходи", — кричат они в мегафон. Сессия еще не началась.

    Как отмечает ZIK, в минувшее воскресенье во Львове возле Ратуши состоялось вече, созванное городским головой Андреем Садовым и представителями партии "Самопомич". Мероприятие пытались сорвать с десяток мужчин военного вида, выкрикивая: "Позор!". Они назвали себя участниками АТО и выступили против того, что во Львове происходит Alfa Jazz Fest "за деньги российского бизнеса". Между ними и сторонниками Садового произошли словесные перепалки, которые не переросли в нечто более серьезное благодаря действиям полиции, которая стала стеной между ними., отмечает издание. Однако все это не помешало мэру и партийцам "Самопомочи" выступить с импровизированной трибуны, они назвали этих людей "титушками" и подчеркнули, что в "свободном Львове" есть "разные мнения".

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