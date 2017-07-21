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    Из-за "Ляшко-петуха". Депутаты снова устроили потасовку под судом в Киеве

    (обновлено: )34870
    Политические оппоненты лидера "Радикальной партии" принесли под здание суда, где рассматривается дело главы фракции, петуха, на котором было написано имя Олега Ляшко, сообщают СМИ.
    Олег Ляшко под зданием Печерского суда в Киеве
    Эспрессо.TV

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Представители фракций в Верховной Раде "Радикальная партия" и БПП в пятницу устроили потасовку под зданием столичного Печерского суда, сообщает Эспрессо.TV.

    Печерский районный суд в Киеве в пятницу продолжил рассматривать дело против лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Политика обвиняют в том, что он якобы в 2006 году незаконно совмещал работу депутата в Верховной Раде и руководил одним из изданий, которое сейчас не работает.

    В суд также пришли и коллеги Ляшко, нардепы Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. В результате под зданием суда произошла потасовка, поскольку там Ляшко ожидали его политический оппонент, депутат от БПП Сергей Каплин и другие нардепы из этой фракции.

    Сергей Каплин в facebook
    Акция оппонентов Олега Ляшко под Печерским судом в Киеве

    "Они принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в него деньги, пытались облить водой. Несмотря на это, главе "радикалов" все же удалось пройти в зал суда", — говорится в сообщении.

    Сергей Каплин в facebook
    Акция оппонентов Олега Ляшко под Печерским судом в Киеве

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    Напомним, 18 июля, во время первого заседания суда по этому делу, под судом произошла стычка между народными депутатами Мосийчуком и Каплиным. Первый по дороге к зданию суда плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними произошла потасовка.

     

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