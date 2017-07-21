Из-за "Ляшко-петуха". Депутаты снова устроили потасовку под судом в Киеве

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Представители фракций в Верховной Раде "Радикальная партия" и БПП в пятницу устроили потасовку под зданием столичного Печерского суда, сообщает Эспрессо.TV.

Печерский районный суд в Киеве в пятницу продолжил рассматривать дело против лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко. Политика обвиняют в том, что он якобы в 2006 году незаконно совмещал работу депутата в Верховной Раде и руководил одним из изданий, которое сейчас не работает.

В суд также пришли и коллеги Ляшко, нардепы Игорь Мосийчук, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. В результате под зданием суда произошла потасовка, поскольку там Ляшко ожидали его политический оппонент, депутат от БПП Сергей Каплин и другие нардепы из этой фракции.

Сергей Каплин в facebook Акция оппонентов Олега Ляшко под Печерским судом в Киеве

"Они принесли петуха, на котором было написано имя Ляшко, бросали в него деньги, пытались облить водой. Несмотря на это, главе "радикалов" все же удалось пройти в зал суда", — говорится в сообщении.

Сергей Каплин в facebook Акция оппонентов Олега Ляшко под Печерским судом в Киеве

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Напомним, 18 июля, во время первого заседания суда по этому делу, под судом произошла стычка между народными депутатами Мосийчуком и Каплиным. Первый по дороге к зданию суда плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними произошла потасовка.