На Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры

На прибрежные районе Техаса (США) в ночь на субботу обрушился мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви".

Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев.

Video shows a battered gas station in Corpus Christi, Texas after Hurricane #Harvey made landfall. pic.twitter.com/jY5GHtqvIF — 🇺🇸TrumpRussia🇷🇺 (@TrumpEra_2017) 26 августа 2017 г.

Накануне вечером президент Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.