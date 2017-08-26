На Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры

На прибрежные районе Техаса (США) в ночь на субботу обрушился мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви".
Category 4 #HurricaneHarvey is bearing down on the Texas coast. Here is the lastest #Harvey2017 forecast: https://t.co/djqMjwSqI0 pic.twitter.com/8gGSzqg1Mx— ABC13 Houston (@abc13houston) 26 августа 2017 г.
Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев.
Video shows a battered gas station in Corpus Christi, Texas after Hurricane #Harvey made landfall. pic.twitter.com/jY5GHtqvIF— 🇺🇸TrumpRussia🇷🇺 (@TrumpEra_2017) 26 августа 2017 г.
Накануне вечером президент Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.