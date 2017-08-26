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26.08.201710:04
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    Фотоленты

    На Техас обрушился мощнейший ураган: первые кадры

    Тема:

    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (6)

    (обновлено: )255
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган Харви в Техасе
    Люди раскупили продукты перед ураганом в Техасе
    Люди раскупили продукты перед ураганом в Техасе
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган "Харви" в Техасе
    KEEMSTAR
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган "Харви" в Техасе
    HuHarveyUpdates
    Люди раскупили продукты перед ураганом в Техасе
    Люди раскупили продукты перед ураганом в Техасе
    gracegarza23
    Люди раскупили продукты перед ураганом в Техасе
    Люди раскупили продукты перед ураганом в Техасе
    gracegarza23
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган "Харви" в Техасе
    The Hill‏
    Ураган Харви в Техасе
    Ураган "Харви" в Техасе
    Justin Horne‏

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    Ураган "Харви" в Техасе

    На прибрежные районе Техаса (США) в ночь на субботу обрушился мощнейший со времен "Катрины" ураган "Харви". 

    Белый дом сообщал, что в районе стихии окажутся до 4,6 миллионов американцев.

    Накануне вечером президент Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия, что должно облегчить доступ федеральных ресурсов в терпящий бедствие район.

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