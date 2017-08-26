Ураган "Харви" в США: более 160 тысяч жителей остались без света

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Категория урагана "Харви", который обрушился на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понизилась до третьей, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов. Вместе с тем, более 160 тысяч жителей в районе Корпус-Кристи остались без света.

Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

"Ураган "Харви" третьей категории продолжает вызывать опасные для жизни штормовые приливы", — сообщается на сайте центра. Отмечается, что максимальная скорость ветра сейчас — 115 миль в час (185 километров в час).

По данным телеканала KRIS 6 News, аэропорт в городе Корпус-Кристи на юге Техаса закрыт. Он может восстановить работу в понедельник. Энергетическая компания AEP Texas сообщила в Twitter, что около 162 тысяч жителей в районе Корпус-Кристи остались без электричества.

Центр урагана сейчас находится в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем Техаса.

VIDEO part 1: intense eye wall of category 4 HURRICANE #HARVEY from Rockport, Texas. We are now in calm of eye. @breakingweather pic.twitter.com/HbvDh3EY9P — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 26 августа 2017 г.

"Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.