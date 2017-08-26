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    Ураган "Харви" в США: более 160 тысяч жителей остались без света

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    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви" (8)

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    Национальный центр Соединенных Штатов по предупреждению ураганов сообщает, что ураган "Харви" третьей категории продолжает вызывать опасные для жизни штормовые приливы.
    Ураган Харви в Техасе
    rachaelgleason

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Категория урагана "Харви", который обрушился на побережье Техаса в Мексиканском заливе, понизилась до третьей, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов. Вместе с тем, более 160 тысяч жителей в районе Корпус-Кристи остались без света.

    Урагану "Харви" в пятницу была присвоена четвертая степень по пятибалльной шкале, он принес на побережье Техаса ветер скоростью до 130 миль в час (примерно 210 километров в час).

    "Ураган "Харви" третьей категории продолжает вызывать опасные для жизни штормовые приливы", — сообщается на сайте центра. Отмечается, что максимальная скорость ветра сейчас — 115 миль в час (185 километров в час).

    По данным телеканала KRIS 6 News, аэропорт в городе Корпус-Кристи на юге Техаса закрыт. Он может восстановить работу в понедельник. Энергетическая компания AEP Texas сообщила в Twitter, что около 162 тысяч жителей в районе Корпус-Кристи остались без электричества.

    Центр урагана сейчас находится в узком заливе между барьерными островами и материковым побережьем Техаса.

    "Харви" уже стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.

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