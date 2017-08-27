Тяжелая осень-2017: "зрады" омрачат липовые "перемоги"

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Шаткий экономический рост в 2,5% ВВП в начале года осенью может сменится уходом в «минус». Слишком много факторов мешают выходу Украины из трехлетнего экономического коллапса. Правительство на конец года запланировало целый ряд "непопулярных" мер, которые окончательно загонят бизнес в тень, а уровень жизни людей — в середину 90-х. Не исключено, что это выльется в политический кризис, который добьет экономику и курс национальной валюты. В любом случае, непредсказуемость нынешней власти представляет куда большую опасность для нашей экономики, чем падение мировых цен на экспортные товары.

"Перемоги" от власти

В ожидании тяжелой осени правительство пытается сделать мину при плохой игре, а именно, представить вялый экономический рост как собственную победу. Перечислим кратко Топ-5 "перемог", которыми будет пытаться оперировать нынешняя власть, чтобы удержаться на плаву.

Повышение пенсий и зарплат

Правительство хочет задобрить беднейшие слои населения очередными подачками, которые должны хотя бы частично компенсировать рост расходов на продукты питания и услуги ЖКХ. Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, с 1 октября пенсии вырастут для 9 млн. пенсионеров.

"Уже в октябре мы проведем осовременивание, которое позволит поднять пенсии миллионам наших граждан пожилого возраста. Простой пример. Пенсия художника со стажем 37 лет сегодня 2334 гривен. С 1 октября она составит 2961 гривну, что больше на более чем 600 гривен", — говорится в его сообщении в Facebook.

Правда, в Минсоцполитики поправили, что в октябре пенсии пересчитают около 5 млн. гражданам, а сумма пересчета будет зависеть от трудового стажа. Пересчет коснется только тех, кто вышел на пенсию до 2014 года. Под шумок правительство планирует отказаться от индексации пенсий в связи с инфляцией. Кроме того, власть готовит пенсионную реформу, в которой планирует увеличить трудовой стаж для выхода на пенсию. Можно не сомневаться, что бурный рост инфляции успешно "съест" те несколько сотен гривен, которые чиновники хотят "подкинуть" пенсионерам.

Украинское фото Владимир Гройсман

Диверсификация поставок угля

Порошенко и Гройсман уверяют, что у страны теперь есть надежный источник поставок угля-антрацита, который необходим для обогрева населения. Ранее чиновники уверяли, что антрацит больше стране больше не нужен, поскольку мы уже перешли на уголь газовой группы. Однако позже выяснилось, что антрацит таки нужен, и нужен настолько, что его необходимо закупать аж в США по ценам, выше мировых.

"Американская горнодобывающая компания XCoal Energy and Resources (Пенсильвания, США) отправила в Украину первую партию антрацитового угля объемом 85 000 тонн", — сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Уголь из Пенсильвании будет закупаться по 113 долларов за тонну, и этом при том, что цена "Роттердам+" составляет 80 долларов. Таким образом, государственная компания переплачивает около 30% стоимости угля.

Перевыполнение бюджета

Государственная фискальная служба (ГФС) рапортует об успехах в выполнении бюджета. Налогоплательщики в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили перечисления в общий фонд государственного бюджета на 28% — до 412 миллиардов гривен. Налоговики хотят повторить свои успехи и во второй половине года, направив «перевыполненные» деньги на нужды бюджета. В ГФС заявили, что 95% плательщиков отдали свои деньги добровольно, и только 5% после плановых проверок.

Увы, но такие "успехи" добываются налоговиками простыми методами, которые использовались еще в 90-х годах — так называемых авансовых платежах. Предприятия добровольно-принудительно просят заплатить налоги наперед, обещая серьезные проблемы в случае неуплаты. Второй причиной "успехов" является высокая инфляция. Предприятия повышают цены на свои товары и услуги, соответственно, растут поступления в бюджет.

Стабилизация курса доллара

Летом курс "зеленого" стабилизировался и даже стал дешеветь. В целом, за лето наличный доллар подешевел на гривну и стоил 25,5 грн. Однако подобное укрепление не является заслугой НБУ. Дело в том, что на фоне проблем американской экономики произошло падение курса "зеленого" относительно другим мировых валют, соответственно, позиции гривны несколько укрепились. Ситуацией воспользовались банки и НБУ, которые стали выкупать у населения доллар по заниженному курсу. По мнению экспертов, уже к концу года доллар может вернуться на позиции 27 грн.

Рост ВВП

Увеличение ВВП на 2,4% по итогам первого полугодия Владимир Гройсман представляет чуть ли не как выход из трехлетнего экономического кризиса. К слову, в 2016 году ВВП также вырос на 2,3%, однако населения почему-то не ощутило на себе последствие подобного "покращення". Рост экономики происходит слишком низко на фоне катастрофического падения в 2014-2015 годах. Напомним в 2014 году экономика обвалилась на 28%, а в 2015 году — на 31,3%. Если ВВП будет расти по 2-3% в год, то уровня 2013 года мы достигнем только через несколько десятилетий! По мнению экспертов, к концу года ожидается замедление темпов роста экономики.

"Зрады" множат "победы" на ноль

Увы, но провалы в экономике люди гораздо лучше ощущает на себе, чем победные реляции о бурном росте. К концу года нас ждут очередные "сюрпризы", которые нивелируют все эти иллюзорные "покращення", которые приписало себе правительство.

Рост инфляции

НБУ прогнозирует рост инфляции по итогам года в 9,1%, однако этому показателю не верят сами сотрудники НБУ. Скорее всего, к концу года НБУ пересмотрит прогноз до двухзначного уровня. Вопреки ожиданиям, лето оказалось дорогим и не привело к снижению цен на продукты питания. На большую часть фруктов и овощей цены подскочили на 20-30%, осенью не ожидается снижения цен на продукты из-за довольно скромного урожая овощей. Повышение тарифов на "коммуналку" и запуск НБУ печатного станка еще больше девальвируют национальную валюту, которая обесценивается буквально на глазах.

Подорожание жилищно-коммунальных услуг

Правительство официально пока не провозгласило о повышении тарифов на "коммуналку", однако к нему уже усиленно готовятся олигархи. Олигарх Ахметов уже скупил блокирующие пакеты "Западэнерго" и "Киевэнерго", чтобы зарабатывать на "убыточных" жилищно-коммунальных услугах населению. Под олигархов активно проталкивают так называемое RAB-регулирование, которое позволяет самостоятельно повышать тарифы для "инвестиционных" целей. "Нафтогаз" в сентябре повышает цены на газ для промышленных предприятий на 6.75%, и просит регулятора поднять тарифы на газ для населения на 19%. Вполне возможно, что НКРЭКУ примет сторону монополиста и позволит поднять цены на газ.

Украинское фото Счета ЖКХ

Урезание количества льготников

В условиях очередного поднятия тарифов правительство решило существенно сократить количество претендующих на субсидии, поскольку денег на всех не хватит. Перед самим отопительным сезоном правительство изменило порядок подачи заявлений на субсидию. Теперь они должны подавать декларации о своих доходах не за последний год, а за полгода. Также правительство постановило, что жителям, которые задолжали за коммунальные услуги сумму в 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, субсидию на следующий период не продлят. В таком случае нужно будет либо оплатить долг, либо договориться с поставщиком услуг о его реструктуризации. Также изменились социальные нормативы потребления газа для бытовых нужд при отсутствии счетчиков.

Правительство хочет лишить безработных прав на субсидии, увеличив им в два раза размер "виртуальных" доходов. По мнению чиновников, безработные не могут иметь доходы меньше, чем 3 тысячи гривен, иначе бы они бы не могли физически существовать. "Виртуальный" доход может лишить права на субсидии многих безработных.

В планах на этот год начать урезание количества получающих стипендию, сократить расходы на покупку лекарств, ввести плату за роды и т. д.

Провал реформ

Несмотря на решительность власти в сокращении социальных обязательств, она так и не реализовала до конца ни одной из запланированных реформ.

К концу года правительство попытается додавить пенсионную реформу, которая является попыткой узаконить повышение пенсионного возраста (путем увеличения трудового стажа до 35 лет). Возможно, в конце года власть попробует пропихнуть в Верховную Раду земельную реформу, или попросту не продлит мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Власть провалила принятие антикоррупционных реформ, утратив доверие со стороны Запада. Как следствие, переговоры с МВФ зашли в глухой угол, Фонд так и не предоставил Украине 1 миллиард долларов кредита, а без финансовой помощи фонда правительству будет очень сложно вернуть предыдущие долги и стабилизировать курс гривны.

Угроза провала отопительного сезона

Торговая блокада неконтролируемых территорий чуть не вызвала в стране энергетический коллапс, однако в летний период удалось выжить за счет теплой погоды и старых запасов угля. Теперь антрацита катастрофически не хватает, его приходится закупать в США и ЮАР. Баржи с углем должны обогнуть полмира, чтобы попасть на украинские ТЭЦ и никто не знает, смогут ли они вовремя попасть в Украину и обеспечить наши потребности в энергоносителях.

Читайте также: Бортник: осень становится ключевой для нашей власти

"Этот антрацит, он ни в какой "Роттердам+" не помещается. Если ДТЭК до конца года привезут 700 тыс. тонн угля, то "Центроэнерго" все еще ничего не купило, оно находится в пикантной ситуации. Чиновники за лето обленились и не сделали ничего для поставок. Первая баржа с американским углем придет не ранее конца сентября и это лучшем случае. А далее у нас наступает четвертый квартал, порты будут загружены из-за экспорта зерновых, кроме того, чаще будет штормовая погода, поэтому не факт, что уголь будет отгружаться вовремя", — заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Нынешняя осень будет очень напряженной с точки зрения экономики. Все победные реляции чиновников являются попыткой скрыть реальные проблемы, которые к концу года проявятся во всей красе и рискуют загнать страну в новый экономический и политический ступор.