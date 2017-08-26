Марчук прокомментировал идею миротворческой мисси ООН в Донбассе

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Если Украина при инициировании ввода миротворческой миссии ООН в Донбассе укажет одним из аргументов агрессию России, то это будет означать войну двух государств, а миротворцы в таких случаях не участвуют, сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

"О миротворческой мисси ООН на Донбасс. Что нужно учитывать. Во первых, приглашение иностранных воинских подразделений с оружием на территорию Украины согласно нашему законодательству возможно только с согласия Верховной Рады. Миротворцы ООН это вооруженные люди, причём не только стрелковым оружием, но и как минимум бронетранспортерами", — написал Марчук на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что уровень вооруженности этой миссии будет подробно выписан в мандате.

"Второе, страна, инициирующая направление такой Миссии, должна очень подробно аргументировать своё предложение. Для нашего случая это будет не совсем просто. Если мы в предложении укажем агрессию России это будет означать войну двух государств. Миротворцы, как правило, в таких случаях не участвуют", —отметил Марчук.

По его словам, если Украина не укажет в качестве аргументации российскую агрессию, это будет означать внутренний гражданский конфликт, а в таком случае миротворцы могут участвовать.

"Третье, обязательно нужно согласие сторон. Для нас ОРДЛО не являются стороной. Для нас стороной является Россиия, как страна агрессор. Согласится Россиия быть стороной конфликта да еще в решении ООН? Не думаю. Президент РФ В. Путин неоднократно излагал позицию России по этому вопросу — "ихтамнет". Возможно с Россией есть предварительная договорённость, что она полностью выводит из Донбасса свои регулярные, но безшевронные войска и там остаётся только два армейских корпуса ОРДЛО. И тогда де-факто и якобы и де-юре России там нет", — акцентировал представитель Украины в подгруппе по безопасности.

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В таком случае, как подчеркнул Марчук, единственной стороной или сторонами для согласия на миротворческую миссию являются ДНР и ЛНР.

"И тогда нам остается договариваться только с этой стороной конфликта о миротворческой миссии, официально признавая их стороной. То есть косвенно подтверждая таким образом, что это внутренний гражданский конфликт. Здесь нужно будет искать выход. Без согласия фактически воюющих сторон миротворцев в зону практических боевых действий никогда не пошлют", — подытожил Марчук.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.