"Школьное" перемирие в Донбассе: ранены трое военных

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Трое военных получили ранения за минувшие сутки в Донбассе, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

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Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом стороны уже обменялись обвинениями в нарушении "школьного" перемирия.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, трое наших военных получили ранения и травмы", — сказал Мотузяник.