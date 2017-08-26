наверх
26.08.201714:36
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    "Школьное" перемирие в Донбассе: ранены трое военных

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (60)

    (обновлено: )34
    "Школьное" перемирие в Донбассе начало действовать с полуночи 25 августа. По данным Александра Мотузяника, за минувшие сутки в Донбассе потерь среди военных нет.
    Военные в Донбассе. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Трое военных получили ранения за минувшие сутки в Донбассе, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны Украины по вопросам спецоперации Александр Мотузяник.

    Читайте также: Восстановление дорог Донбасса стоит 10 млрд грн — эксперт

    Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом стороны уже обменялись обвинениями в нарушении "школьного" перемирия.

    "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб, трое наших военных получили ранения и травмы", — сказал Мотузяник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Военные в Донбассе. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Ураган "Харви" в США
    Удар стихии: на Техас обрушился ураган "Харви"
    Автомобили скорой помощи в РФ
    Падение автобуса с моста в России