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    Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (389)

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    Российский музыкант Алексей Кортнев отменил свой концерт в одесском клубе "Пляжник" и активисты, которые собирались сорвать выступление россиянина, ни при чем. Артист серьезно заболел — у него паралич лицевого нерва.
    Канал Думская на Youtube

    Видеообращение Кортнева опубликовал владелец клуба Ник Хинчикашвили. Кортнев предложил перенести выступление на середину сентября, когда, как обещает врач, он восстановит здоровье.

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    Напомним, активисты потребовали отменить концерт музыканта из-за его высказываний, сделанных в 2014 году.

    Ранее бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что концерт солиста популярной российской группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменен в Одессе. 

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