Популярный российский музыкант объяснил, почему перенес концерт в Одессе

Видеообращение Кортнева опубликовал владелец клуба Ник Хинчикашвили. Кортнев предложил перенести выступление на середину сентября, когда, как обещает врач, он восстановит здоровье.
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Напомним, активисты потребовали отменить концерт музыканта из-за его высказываний, сделанных в 2014 году.
Ранее бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил, что концерт солиста популярной российской группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменен в Одессе.