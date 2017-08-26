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    Культура

    В Одессе отменили концерт известного российского музыканта

    (обновлено: )19311
    Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко связал проблемы со здоровьем российского музыканта Алексея Кортнева с попаданием в базу "Миротворца".
    Певец Алексей Кортнев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Концерт солиста популярной российской группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева отменен в Одессе, сообщил бывший лидер местной ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко. 

    Ранее сообщалось, что Кортнев попал в списки "Миротворца". "Пособник российских оккупантов. Выступает в СМИ с поддержкой оккупации территории АР Крым", — сообщается на сайте "Миротворца" причина публикации данных певца.

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    "Выступление было запланировано на 27 августа в клубе "Пляжник", но его анонс вызвал общественный резонанс и планировалась акция протеста от ряда организаций. Несмотря на это, владелец заведения Ник Хинчикашвили (который еще и почему-то меня забанил на Фб) принципиально публично обозначил, что не собирается отменять выступление", — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

    Стерненко отметил, что Кортнев после скандала с анонсом не извинился и никаких аргументов в свою защиту не привел.

    "И вот, появилась новость о том, что провокационный и скандальный концерт отменен. Причина, по которой это произошло, очень своеобразная — у Кортнева парализовало половину лица после неудачного укола. Что характерно, лица, которые попадают в чистилище "Миротворца", часто имеют проблемы со здоровьем, если не  раскаиваются в своих антиукраинских действиях <…> Кортнев просит владельца "Пляжника" перенести выступление на середину сентября. Я бы советовал ему забыть о такой идее", — прокомментировал Стерненко.

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    Напомним, не так давно сайт "Миротворец" едко порадовался смерти российской актрисы и режиссера Веры Глаголевой. В "Миротворце" считают, что "поддержка российской агрессии и попадание в Чистилище — это первый шаг к тяжелой и мучительной смерти". 

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