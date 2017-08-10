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    Культура

    Скандальный российский музыкант попал в "чистилище" сайта "Миротворец"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (380)

    (обновлено: )37706
    По информации сайта "Миротворец", в начале августа российский рок-музыкант Гарик Сукачев выступил на фестивале ZBFest в Балаклаве. Исполнитель внесен в "чистилище" "за сознательное нарушение государственной границы Украины".
    Гарик Сукачев
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев попал в "чистилище" "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную концертную деятельность на территории Крыма.

    Сайт Миротворец
    Скриншот сайта "Миротворец"
    Сайт "Миротворец": путь от запрета до легализации

    В начале августа музыкант выступил на фестивале ZBFest в Балаклаве.

    Ранее сообщалось, что члены немецкой группы Scooter попали в базу данных известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов и другие.

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    Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, названных "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

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