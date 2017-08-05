Скандал с визитом Scooter в Крым: прокуратура готовит допрос музыкантов

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура хочет допросить музыкантов группы Scooter, которые ранее выступили в Крыму, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа на фестивале в Балаклаве. В Киеве открыли уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

"Вся информация будет проверяться, в процессе расследования этого уголовного производства планируется проведение соответствующих процессуальных действий на материковой Украине. Также будут направлены запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно о проведении ряда следственных действий — в первую очередь, это допрос солиста группы, других членов группы", — сказала пресс-секретарь в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

По ее словам, это первое дело, которое открыто на музыкантов из-за поездки в Крым.