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    Скандал с визитом Scooter в Крым: прокуратура готовит допрос музыкантов

    (обновлено: )11704
    Как сообщила Татьяна Тихончик, Украина направит запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно о проведении ряда следственных действий.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве
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    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура хочет допросить музыкантов группы Scooter, которые ранее выступили в Крыму, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной республики Крым Татьяна Тихончик.

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    Группа Scooter впервые прилетела в Крым и выступила 4 августа на фестивале в Балаклаве. В Киеве открыли уголовное дело против музыкантов за посещение полуострова без разрешения Киева, им грозит до восьми лет заключения.

    "Вся информация будет проверяться, в процессе расследования этого уголовного производства планируется проведение соответствующих процессуальных действий на материковой Украине. Также будут направлены запросы в компетентные органы ФРГ о предоставлении международной правовой помощи, а именно о проведении ряда следственных действий — в первую очередь, это допрос солиста группы, других членов группы", — сказала пресс-секретарь в эфире телеканала "112 Украина" в субботу.

    По ее словам, это первое дело, которое открыто на музыкантов из-за поездки в Крым.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выступает на музыкальном фестивале #ZBFest в Балаклаве

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