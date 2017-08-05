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    Культура

    Группа Scooter перед концертом в Балаклаве посетила Севастополь

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (376)

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    Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что визит немецкой группы Scooter в Крым будет иметь для ее участников болезненные последствия.
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина, Максим Грознов. Немецкая группа Scooter, которая приехала в Крым на музыкальный фестиваль ZBFest, накануне посетила Севастополь, сообщила РИА Новости совладелец агрофирмы "Золотая Балка" и организатор фестиваля Снежана Георгиева.

    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Группа Scooter попала в "чистилище" сайта "Миротворец"

    Фестиваль ZBFest в Балаклаве открылся в пятницу, 4 августа, и продлится два дня, первый вечер фестиваля на виноградниках агрофирмы "Золотая Балка" открыла российская команда "СерьГа".

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    "Я знаю, что сегодня он (Эйч Пи Бакстер и его группа) был в Севастополе, — сказала Георгиева. — Господин Scooter сказал, что музыка вне политики. На первом месте стоит музыка и люди, которые любят музыку".

    Организатор не стала раскрывать подробности программы пребывания Scooter в Крыму, сославшись на то, что пока не видела его и с нетерпением ждет с ним встречи на концерте.

    Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей Минюста Украины сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление в Балаклаве. Как писало издание, лишение свободы для них маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. Менеджер группы сообщил Bild, что Scooter полетят в Крым через Москву. Организаторы фестиваля выразили недоумение позицией Киева. В пятницу стало известно, что музыканты Scooter прибыли ночным рейсом в Симферополь.

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