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    Посол Украины пытается отговорить Scooter от выступления в Крыму

    (обновлено: )13514
    Посол сообщил об особенно деликатной дипломатической миссии в Гамбурге: "встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму".
    Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник собирается отговорить менеджера немецкой группы Scooter от выступления музыкантов в Крыму.

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    Об  этом посол написал в своем Twitter.

    "Сегодня — особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить от авантюры в Крыму", — сообщил Мельник.

    Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на представителей украинской юстиции сообщал, что Scooter может грозить до восьми лет лишения свободы за выступление на музыкальном фестивале в Балаклаве, который пройдет в начале августа.

    Как пишет издание, лишение свободы для участников группы маловероятно, но группе непременно грозят штрафные санкции, например запрет на въезд в Украину на срок до трех лет. 

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