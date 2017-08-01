Как это работает? Закон РФ о погашении долгов крымчан в банках Украины

РИА Новости Украина — Прайм

Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении правил погашения задолженности заемщиков, проживающих в Крыму и Севастополе, перед украинскими банками, соответствующий документ опубликован на сайте президента в понедельник.

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее пояснял, что законопроект был внесен в связи с действиями в Крыму "так называемых коллекторов, которые, перекупив долги у банков сопредельного государства, начали терроризировать местное население и предприятия".

Закон наделяет заемщика правом обратиться в Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденный Агентством по страхованию вкладов (АСВ), чтобы не взаимодействовать с коллектором напрямую, пишут РИА Новости.

Фонд обязан проинформировать коллектора о наличии такого обращения, после чего коллектор должен все взаимодействия с заемщиком осуществлять уже через ФЗВ. При этом коллектор тоже обязан обратиться в ФЗВ и выяснить, есть ли обращение от заемщика, чтобы все взаимоотношения шли через фонд. Даже если обращения от заемщика не было, фонд после обращения коллектора информирует заемщика, что он имеет право все взаимоотношения с кредитором вести через фонд.

Заемщик также вправе обратиться с просьбой о реструктуризации долга. Набсовет ФЗВ может принять решение вплоть до списания долга, если для этого есть основания.

Все процедуры по взаимоотношениям фонда и заемщиков будут определяться на уровне Крыма и Севастополя.

Для осуществления деятельности фонда АСВ должно перечислить ему 1,5 миллиарда рублей.

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В состав наблюдательного совета ФЗВ войдут шесть членов: четыре представителя Крыма, один представитель Севастополя и исполнительный директор фонда.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что закон позволит обнулять кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами. Таким образом, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней.

Аксаков отмечал, что закон касается и тех юридических лиц, которые имеют задолженность от 5 миллионов рублей и выше. Они также могут перейти во взаимоотношения с фондом.

Член Совета федерации Ольга Ковитиди заявляла, что в Крыму рассматривают этот закон как базовый, позволяющий реализовать различные задачи, в том числе принять региональный закон, проект которого уже готов.

Она сообщала, что, помимо списания долгов до 5 миллионов рублей, региональный законопроект предусматривает еще целый ряд преференций для крымчан. Так, в случае погашения 50% долга остальные 50% списываются, а при погашении 40% долга списывается 20%. По ее словам, представители Крыма ожидают позиции Минфина.