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    Россия

    Россия ввела курортный сбор в Крыму

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    В Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае, а также в Крыму будет проведен эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, который продлится до 31 декабря 2022 года.
    Президент РФ Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет введена плата за пользование курортной инфраструктурой в ряде регионов, в том числе и в Крыму.

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    "Провести в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае (далее — субъекты Российской Федерации) эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма (далее — эксперимент) и осуществить оценку его эффективности", — говорится в документе.

    Уточняется, что эксперимент проводится до 31 декабря 2022 года, взимание курортного сбора осуществляется не ранее 1 мая 2018 года.

    Согласно документу, размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, в 2018 году он не может превышать 50 рублей. При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

    Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

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    Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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