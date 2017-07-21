наверх
21.07.201713:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Турсезон в разгаре: километровые пробки на границе с Крымом

    (обновлено: )45504
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Митинг против закона о Верховном суде в ПольшеМасштабный митинг против закона о Верховном суде в Польше13:25 21.07.2017
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра ЛукашенкоЛукашенко в Киеве: встреча с Порошенко12:58 21.07.2017
    Последствия мощного землетрясения в ГрецииПоследствия землетрясения в Турции и Греции: разрушенные дома и побитые яхты11:58 21.07.2017
    Под Харьковом подорвали банкомат ПриватаПод Харьковом подорвали банкомат "ПриватБанка"11:35 21.07.2017
    Марш женской солидарности в ТбилисиВ Тбилиси прошел "Марш женской солидарности"11:06 21.07.2017
    Разрушительные последствия землетрясения на греческом острове КосОдно на двоих. Мощное землетрясение в Турции и Греции06:53 21.07.2017
    Бронзовыми призерами чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште, стали украинки, представительницы синхронного плавания Анна Волошина и Елизавета Яхно, которые заняли 3-е место среди дуэтов в произвольной программе с суммой 93,2667 балла."Бронзовое" выступление украинок на ЧМ по синхронному плаванию18:52 20.07.2017
    Год без Павла. В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла ШереметаФотоитоги 20 июля: годовщина гибели Шеремета, расстрел мужчины в Киеве17:33 20.07.2017
    Прощание с актером Владимиром ТолоконниковымВ Москве простились с Владимиром Толоконниковым, сыгравшим Шарикова16:39 20.07.2017
    Все фотоленты

    На пунктах пропуска Украины с Крымом образовались многокилометровые пробки. Люди изнывают от жары в раскаленных авто.

    Читайте также: Корнейчук: Тимошенко и "Самопомич" выбивают досрочные выборы в Раду

    Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги: