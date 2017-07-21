Турсезон в разгаре: километровые пробки на границе с Крымом

На пунктах пропуска Украины с Крымом образовались многокилометровые пробки. Люди изнывают от жары в раскаленных авто.

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Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.