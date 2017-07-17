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17.07.201717:11
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    Появилось видео новой визуализации Крымского моста

    (обновлено: )16430
    Арки Крымского моста с действующим автомобильным и железнодорожным движением теперь можно увидеть в обновленной 3D-визуализации. Ее особенность – в максимально точном отображении технических решений, реализуемых при строительстве моста.
    Канал Крымский Мост на youtube

    Как сообщает most.life, визуализация, опубликованная на канале "Крымский мост" в YouTube, включает общий вид трассы от таманского до керченского берега и детализированные видовые сцены фарватерного участка как в дневное, так и в ночное время. Представлена также архитектурная подсветка моста в анимированном трехмерном формате.

    Мост будет освещен по всей трассе. Белым светом подсвечены и все опоры. 

    Судоходный пролет Крымского моста уникален: он имеет габариты – 227 метров в длинну, общим весом около 10 тысяч тонн.

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