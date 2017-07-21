Корнейчук: Тимошенко и "Самопомич" выбивают досрочные выборы в Раду

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Верховной Раде Украины 158 депутатов зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Проект закона о внесении соответствующих изменений в Конституцию имеет регистрационный номер 6773.

Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов. В парламенте уже есть президентский законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности, он также предусматривает ограничение неприкосновенности судей. Но этот законопроект больше не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы.

"В Раде Украины зарегистрирован законопроект номер 6773 об изменениях в Конституцию, касающихся отмены депутатской неприкосновенности. Инициаторами стал ТАТС (противостоящая Петру Порошенко группа из Юлии Тимошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и Андрея Садового — Ред.) в лице Тимошенко и "Самопомощи". А дальше, чтобы сохранить лицо, примкнули нардепы от других фракций. Почему такая инициатива сейчас? Во-первых, ТАТС на корню выбивает у Порошенко предвыборную технологию пиара на теме требования отмены депнеприкосновенности. По задумке политтехнологов Банковой, именно на неких изменениях в Конституцию, требующих наказать коррупционный парламент, спрявшийся за неприкосновеностью, должна строится президентская кампания Порошенко. Такая себе технология "Справедливый царь накажет ужравшихся бояр", — написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Скриншот Пост Дмитрия Корнейчука

По мнению аналитика, Юлия Тимошенко сыграла на опережение, и тема отмены депутатской неприкосновенности станет одной из главных повесток на осенней сессии Рады, а Порошенко просто ставят перед фактом.

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"Во-вторых, в ТАТС разрабатывается сценарий: отказ БПП, лояльных Банковой депгрупп с мажоритарщиками и олигархов поддержать отмену неприкосновенности мог бы стать отличным поводом для блокирования работы Рады со стороны ТАТС. И, как следствие, принуждение Порошенко к досрочным парламентским выборам", — отметил Корнейчук.