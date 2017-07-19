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    Крым усилит охрану границы с Украиной

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    Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко сообщит, что приоритетные вопросы - создание защитных сооружений в приграничной полосе и обустройство территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска.
    Ситуация на границе Украины и Крыма. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

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    "Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", — сказал на заседании пограничной комиссии республики Михайличенко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

    Кроме того, по его словам, наиболее важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.

    На заседании погранкомиссии решено увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска.

    Кроме того, принято решение улучшить состояние автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, и заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов с целью создания максимально комфортных условий для прохождения лицами государственного контроля.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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