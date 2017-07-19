Крым усилит охрану границы с Украиной

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крым продолжит создание защитных сооружений в приграничной полосе для усиления охраны границы с Украиной, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

"Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", — сказал на заседании пограничной комиссии республики Михайличенко, слова которого приводит пресс-служба правительства.

Кроме того, по его словам, наиболее важно создать комфортные и безопасные условия для лиц, пересекающих границу.

На заседании погранкомиссии решено увеличить пропускную способность в период туристического сезона с целью бесперебойного функционирования пунктов пропуска.

Кроме того, принято решение улучшить состояние автомобильных дорог, ведущих к пунктам пропуска, и заняться развитием дорожного сервиса и многофункциональных комплексов с целью создания максимально комфортных условий для прохождения лицами государственного контроля.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.