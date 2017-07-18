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    Общество

    В Херсоне прекратило прием представительство президента Украины в Крыму

    (обновлено: )22250
    В учреждении сообщили, что "представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников".
    Представительство президента Украины в Автономной республике Крым
    visti.ks.ua

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В Херсоне представительство президента Украины в Автономной республике Крым временно прекратило прием граждан, сообщает пресс-служба представительства.

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    "В связи с противоправными действиями со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого "Общественного совета по вопросам Крыма", представительство временно прекращает личный прием исключительно из соображений безопасности и существования угрозы жизни и здоровью граждан и сотрудников", – говорится в сообщении.

    Всех граждан, "которые действительно нуждаются в помощи" просят обращаться в представительство по электронной почте или по скайпу.

    Напомним, 10 июля в Херсоне представители общественного объединения "Аскер", бывшие бойцы батальона "Айдар", участники "Автомайдана" выставили пикет у здания представительства президента Украины в АРК. Тогда участники пикета требовали уволить главу ППУ в АРК Наталью Попович.

    На протяжении нескольких дней активисты предпринимали попытки войти в здание. Участники акции утверждают, что граждане, в том числе непосредственно крымчане, не могут попасть в здание представительства, на прием к его главе. 

    Напомним, 21 июня акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова прошла у здания Кабинета министров.

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