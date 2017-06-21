В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова проходит в среду у здания Кабинета министров.
Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.
Леся Петрик-Єльникова, мешканка Коцюбинського, в момент нападу була біля селищного голови. Отримала струс і сильні забої 😡@AvakovArsen pic.twitter.com/xZ69BGMf22— ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 червня 2017 р.
Напомним, в минувшем месяце члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетировали МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.
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