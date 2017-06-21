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21.06.201711:28
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    Политика

    В Киеве пикетируют Кабмин с требованием отставки Авакова

    (обновлено: )89040
    Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.
    Под Кабмином требуют отставки Арсена Авакова
    Чесно

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Акция протеста с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова проходит в среду у здания Кабинета министров.

    Как сообщает пресс-служба гражданского движения "ЧЕСТНО", протестующие обращают внимание общественности на многочисленные нападения на активистов Приирпенья, которые не расследуются правоохранителями.

    Напомним, в минувшем месяце члены Добровольческого движения ОУН в центре Киева пикетировали МВД с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и против произвола полиции.

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