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    Киев направил в МИД Белоруссии ноту из-за трейлера фильма "Крым"

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (150)

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    На прошлой неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы "Крым", основанной на событиях 2014 года. В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.
    Кадр из фильма Крым
    Кадр из фильма "Крым"

    КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.

    "Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.

    На минувшей неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы "Крым", основанной на событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного "Фонда кино". В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.

    Ранее сообщалось, что Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций

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