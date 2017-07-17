Киев направил в МИД Белоруссии ноту из-за трейлера фильма "Крым"

Кадр из фильма "Крым"

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости Украина. Посольство Украины в Минске направило в белорусское внешнеполитическое ведомство ноту из-за показа в городских кинотеатрах трейлера российского фильма "Крым", сообщили в понедельник в украинской дипмиссии.

"Такая нота передана в МИД Белоруссии в пятницу", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы посольства, добавив, что пока ответа от белорусской стороны не получено.

На минувшей неделе в минских кинотеатрах начали показывать трейлер российской драмы "Крым", основанной на событиях 2014 года. Картина была снята при поддержке правительственного "Фонда кино". В российский прокат фильм выйдет в конце сентября, в минском, как ожидается, может появиться осенью.

Ранее сообщалось, что Украина не будет вводить биометрический контроль для жителей Крыма.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций