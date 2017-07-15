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    Культура

    Шнуров о концерте в Крыму: мы не играем для территории, мы играем для людей

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (357)

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    По словам лидера российской группы "Ленинград" Сергея Шнурова, многие территории являются спорными, но это не повод туда не ездить, и в Крым на фестиваль приезжает много украинцев.
    Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон в СК Олимпийский в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что был участником концерта в Крыму, потому что ему "без разницы, где выступать". Об этом музыкант сказал в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".

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    "В Крым на этот фестиваль приезжает до фига украинцев. Там граница открыта… Мы не играем для территории, мы играем для людей", – пояснил Шнуров. Он заявил, что многие территории являются спорными, но это не повод туда не ездить.

    "Все территории спорные. У меня дача стоит на бывшей финской территории – и что, мне теперь туда не ездить, что ли?" – сказал Шнуров.

    Ранее сообщалось, что Шнуров и группа "Ленинград" в августе 2016 года выступили на музыкальном фестивале "Золотая балка" в Севастополе, за что попали в раздел "Чистилище" базы данных украинского центра "Миротворец".

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