Шнуров о концерте в Крыму: мы не играем для территории, мы играем для людей

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что был участником концерта в Крыму, потому что ему "без разницы, где выступать". Об этом музыкант сказал в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".

"В Крым на этот фестиваль приезжает до фига украинцев. Там граница открыта… Мы не играем для территории, мы играем для людей", – пояснил Шнуров. Он заявил, что многие территории являются спорными, но это не повод туда не ездить.

"Все территории спорные. У меня дача стоит на бывшей финской территории – и что, мне теперь туда не ездить, что ли?" – сказал Шнуров.

Ранее сообщалось, что Шнуров и группа "Ленинград" в августе 2016 года выступили на музыкальном фестивале "Золотая балка" в Севастополе, за что попали в раздел "Чистилище" базы данных украинского центра "Миротворец".