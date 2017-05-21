Шнуров прокомментировал проведение Евровидения

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости Украина. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не планирует принимать участия в конкурсе Евровидение и вообще не понимает какой смысл в этом песенном соревновании.

"Евровидение — не моя игра. Я в этот странный вид спорта состязание песнями не играю. Не мое призвание. Вообще не понимаю, для чего это и что это. Шоу просто раскачали и раздули, потому что соревновательный мотив сейчас превалирует. Фактически, сублимация военных действий", — сказал Шнуров в эфире латвийской радиостанции Baltkom.

Ранее в ряде СМИ выдвигались предложения отправить в качестве представителя России на Евровидение группу "Ленинград".

Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь на 14 мая в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project. В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.