Организаторы Евровидения: Седюка проверяли на всех пунктах безопасности

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КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Организаторы Евровидения-2017 в Киеве заявили, что пранкер и журналист Виталий Седюк, снявший штаны на сцене конкурса, до этого прошел проверку на всех пунктах контроля безопасности.

Ранее Седюк заявил, что совершил этот поступок ради эпатажа, отметив, что попал в концерт-холл фестиваля без билета и аккредитации.

"Система безопасности Евровиденья-2017 сработала на высоком уровне. На мероприятии был обеспечен аэропортный уровень безопасности, проверка зрителей осуществлялась системно и профессионально. Как и все посетители, эту проверку прошел также и гражданин Седюк, о чем свидетельствуют данные фото- и видеофиксации. Пройдя все степени проверки, он не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале во время прямой трансляции финала", — говорится в сообщении на сайте соорганизатора песенного конкурса, телеканала "Первый национальный".

Как отмечается, сейчас оргкомитет Евровидения проводит собственное внутреннее расследование, "о результатах которого будет сообщено дополнительно". Также организаторы отметили, что все зрители Евровиденья-2017 заходили в Международный выставочный центр исключительно при наличии билета.

Седюк выбежал на сцену Евровидения-2017 во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Полиция квалифицировала его действия по статье "хулиганство", по которой ему грозит ответственность от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет. Оргкомитет Евровидения-2017 принес свои извинения в связи с выходкой пранкера.

В понедельник суд избрал в отношении Седюка меру пресечения в виде личного обязательства. Журналист будет должен являться по вызову следствия на допросы и сдать загранпаспорт, чтобы не иметь возможности покинуть страну.