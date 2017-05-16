Седюк - король попа. Охрана Евровидения не справилась с охраной

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В субботу, 13 мая, во время выступления украинской певицы Джамалы на Евровидении пранкер Виталий Седюк, обмотавшись флагом Австралии, выбежал на малую сцену конкурса, снял штаны, повернулся спиной к зрителям и показал свои ягодицы. И лишь в тот момент, когда хулиган уже надел нижнее белье, к нему подбежали охранники и стащили со сцены.

Куда были потрачены 50 миллионов гривен, выделенные на охрану правопорядка во время прохождения конкурса, РИА Новости Украина рассказал эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

По мнению Сергея Шабовты, этот или подобный ему инцидент должен был произойти, потому что охрану конкурса доверили компаниям с сомнительной репутацией и подготовкой.

"По результатам тендера место вокруг сцены заняли компании не самого высокого уровня. Вот и результат. Джамала выступала на отдельной сцене, малой, но она оказалась вне поля зрения службы безопасности. Туда спокойно, никем не остановленный, пробрался человек, хотя выход только один, и довольно долго он выплясывал вокруг певицы, прежде, чем раздеться. Профессиональная подготовка тех, кто отвечал за безопасность на этой сцене, микроскопическая. Они не должны были его туда вообще пропустить, но, если же он туда поднялся, тут же снять. Но проход на сцену не был перекрыт. А это могло повлечь куда более печальные последствия, ведь, по сути, человек мог в руках нести нож, пистолет и так далее. Могла быть любая провокация, ведь у нас в стране куча оружия, масса психопатов. А самое гнусное в том, что этот Седюк — известная фигура, он не раз устраивал странные акции, его надо было идентифицировать и не подпускать близко на пушечный выстрел. Но этого не было сделано. А нас уверяли, что потратили огромные деньги на интеллектуальную систему видеомониторинга, но результатов ее работы никто не ощутил", — отмечает Сергей Шабовта.

По данным Сергея Шабовты, на безопасность во время конкурса было списано 50 миллионов гривен, но тех, кто допустил подобное безобразие в финале, скорее всего, не накажут.

"Уже сейчас вскрываются интересные вещи. Александр Дичек, общественный деятель, подвязанный с общественной организацией МАЕ (международное антитеррористическое единство) в 2005 году занимался охраной Евровидения, и сейчас тоже. Опыт освоения бюджета на охрану у него уже был большой. Он удобный, но он уже давно отошел от охранных технологий, вот и последствия не заставили долго ждать. К сожалению, я не знаю, на каких условиях заключались договора, но мне кажется, что охранная компания, прозевавшая пранкера, не будет в накладе", — подчеркивает Шабовта.

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А проблема в том, что набрали удобные компании, сославшись на какие-то там аргументы, проигнорировав при этом, что охранная компания, которая непосредственно отвечала за безопасность сцены, фигурирует в нескольких уголовных производствах.

В итоге ни охрана, ни полиция не смогли уберечь сцену от одной голой задницы.