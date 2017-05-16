Рабинович заступился за пранкера, оголившего ягодицы в финале Евровидения

Скандальный украинский пранкер Виталий Седюк своим вызывающим поступком хотел показать, в каком состоянии Украина идет в Европу после получения безвизового режима. Так оценил выходку Седюка народный депутат Вадим Рабинович.

В финале Евровидения-2017 в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство". Суд избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.

"У него (Виталия Седюка — Ред.) есть как минимум два оправдания. Во-первых, он работал на канале "1+1"… Во-вторых, он не то хотел сказать. Вы его не поняли. Он хотел символически показать, с чем мы идем в Европу после безвиза", — сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne, добавив, что у Седюка "просто не получилось" это сделать.

Нардеп заявил, что готов был взять Седюка на поруки, если бы его не отпустили из СИЗО.

"Я редко кого беру на поруки. Но его я готов взять хотя бы по этим двум причинам. Он пострадавший по этим двум вопросам", — подытожил Рабинович.

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Напомним, оргкомитет Евровидения проводит собственное внутреннее расследование по инциденту с Седюком. В то же время оргкомитет отметил, что во время конкурса в Международном выставочном центре, где была расположена сцена конкурса, действовал наивысший уровень безопасности. Все посетители проходили через металлоискатели, вещи каждого проверяли с помощью рентгена. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымала охрана на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале.