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    Снявший на Евровидении штаны пранкер объяснил свой поступок

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    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (99)

    (обновлено: )113630
    На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, пранкер Виталий Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене, а к большой сцене он не имел доступа.
    Виталий Седюк в суде
    скриншот видео

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Пранкер Виталий Седюк, обнаживший ягодицы на Евровидении в Киеве, назвал свой вызывающий поступок в финале конкурса "актом собственного творчества". Об этом он заявил во время заседания Днепровского районного суда Киева, передает Эспрессо.TV.

    Пранкер заявил, что это был "акт собственного творчества".

    Финал Евровидения-2017
    УНИАН
    Пранкеры отметились на Евровидении. Конфуз во время выступления Джамалы

    "Мне удалось войти на территорию Евровидения без аккредитации, без приглашения. Когда я оказался на сцене я решил совершить эпатажную выходку, которая бы запомнилась", — заявил Седюк.

    Он напомнил, что пытался совершить подобную выходку в Лос-Анджелесе в 2013 году.

    Седюк заявил, что он "патриот в разумных пределах".

    На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене, а к большой сцене он не имел доступа.

    Напомним, в финале Евровидения-2017 в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство". Суд избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.

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    Оргкомитет Евровидения проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого сообщит позже. В то же время оргкомитет отметил, что во время конкурса в Международном выставочном центре, где была расположена сцена конкурса, действовал наивысший уровень безопасности. Все посетители проходили через металлоискатели, вещи каждого проверяли с помощью рентгена. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымала охрана на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале, заявили в пресс-службе.

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