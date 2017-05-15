Снявший на Евровидении штаны пранкер объяснил свой поступок

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КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Пранкер Виталий Седюк, обнаживший ягодицы на Евровидении в Киеве, назвал свой вызывающий поступок в финале конкурса "актом собственного творчества". Об этом он заявил во время заседания Днепровского районного суда Киева, передает Эспрессо.TV.

Пранкер заявил, что это был "акт собственного творчества".

"Мне удалось войти на территорию Евровидения без аккредитации, без приглашения. Когда я оказался на сцене я решил совершить эпатажную выходку, которая бы запомнилась", — заявил Седюк.

Он напомнил, что пытался совершить подобную выходку в Лос-Анджелесе в 2013 году.

Седюк заявил, что он "патриот в разумных пределах".

На вопрос, почему он оголился на выступлении Джамалы, а не другого артиста, Седюк сказал, что певица была одной из немногих, кто выступал на малой сцене, а к большой сцене он не имел доступа.

Напомним, в финале Евровидения-2017 в Киеве молодой человек с флагом Австралии выбежал на сцену во время выступления победительницы прошлогоднего конкурса Джамалы и снял штаны, после чего был задержан охраной. Как позже выяснилось, им оказался известный пранкер и журналист Виталий Седюк. По данным главы МВД Арсена Авакова, за эту выходку полиция возбудила против пранкера уголовное дело по статье "хулиганство". Суд избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства.

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Оргкомитет Евровидения проводит собственное внутреннее расследование, о результатах которого сообщит позже. В то же время оргкомитет отметил, что во время конкурса в Международном выставочном центре, где была расположена сцена конкурса, действовал наивысший уровень безопасности. Все посетители проходили через металлоискатели, вещи каждого проверяли с помощью рентгена. Все запрещенные предметы и любые жидкости изымала охрана на пунктах контроля. Поэтому каждый зритель, пройдя все ступени проверки, не представлял угрозы для артистов и зрителей шоу, находясь в зрительном зале, заявили в пресс-службе.