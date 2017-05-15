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    Все делегации-участницы Евровидения-2017 покинули Украину

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    Национальная полиция Украины обеспечила охрану общественного порядка в международном аэропорту "Борисполь" во время прибытия и отбытия участников конкурса.
    Киев в финальный день Евровидения-2017
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Все делегации-участницы песенного конкурса Евровидения-2017 уже покинули Украину после финала конкурса, который прошел в Киеве в минувшую субботу, сообщает в понедельник пресс-служба Национальной полиции.

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    "По состоянию на 18.00 15 мая, все делегации песенного конкурса Евровидение-2017 отбыли из Украины", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, полиция обеспечила охрану общественного порядка в международном аэропорту "Борисполь" во время прибытия и отбытия участников конкурса.

    "Всего за время проведения фестиваля иностранцы не обращались в полицию аэропорта по поводу совершения против них преступлений. Только один человек на паспортном контроле забыл кошелек и когда спохватился, правоохранители сразу нашли его и вернули владельцу", — добавили в полиции.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

    В финале конкурса принимали участие Молдавия, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия, Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия, а также представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина.

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