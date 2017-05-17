Голый зад на оба ваших дома, или Мои итоги Евровидения

Платон Беседин — для РИА Новости Украина

Однако к нам новости подбираются, аки вампиры. В этом году победил симпатичный молодой человек Сальвадор Собрал из Португалии. С очень скучной, надо сказать, песней. Да и сам молодой человек весьма обыкновенен, благообразен даже. Это вам не финские монстры Lordi и уж точно не мечта "Голубой устрицы" Кончита Вурст.

Ох и ах — повздыхаете вы и спросите: а как же все это шоу фриков, коим обычно славится Евровидение? Не расстраивайтесь, оно, конечно, тоже было, и не только на сцене — в принципе, оказалось бы странным, если бы украинское Евровидение обошлось без скандалов.

Без Юли

Началось все с антироссийской истерии, когда Юлю Самойлову не пустили в Киев. Тогда, говорят, причастные к Евровидению были очень и очень недовольны. Однако публичного взрыва не последовало, ведь связано это было с Россией, а тут — тренды однозначны. И европейское сообщество, всегда столь рьяно встающее на защиту любого, особенно, если дело связано с меньшинствами или инвалидами, лицемерно смолчало. Любопытно, впрочем, было бы понаблюдать за европейцами, если бы Юлия Самойлова представляла не Россию, а, скажем, Бельгию.

Хотя нашлись и те, кто высказался открыто. Например, участник из Черногории Славко Калезич заявил, что ему стало "по-человечески стыдно" за возникшую ситуацию, когда политики позволили себе вмешаться в конкурс. "Мне очень жаль, что политика всё-таки оказывает такое влияние на этот музыкальный конкурс. Мне бы хотелось, чтобы главной была музыка", — заявила и участница от Германии Левина.

Но украинские-то власть имущие, знали, что отвечать, заявив: мол, дело совсем не в политике, а исключительно в законодательстве. Самойлова выступала в уже российском Крыму, а это — ну, вы знаете, для Украины едва ли не смертный грех.

Однако и тут не обошлось без двуличия. Ведь участник из Болгарии Кристиан Костов тоже катался в российский Крым, пел в "Артеке", но, несмотря на это, его в Киев пустили. Видимо, пограничник дома очки забыл.

В итоге Юлия Самойлова выступила на 9 мая в Севастополе, лучшем городе на земле — и это было по-настоящему сильно. Приехавшие в город-герой даже замечали на этот счет: "Вот где — настоящее Евровидение!". Забавно, что впервые данную фразу я услышал от американского постановщика трюков.

С Джамалой

Главным же событием Евровидения в Киеве стал примечательный эпизод, уже вошедший в мировые анналы. Молодой человек с австралийским флагом игриво выбежал на сцену во время выступления Джамалы и оголил зад. Ну, чего не сделаешь ради минуты славы?

Жаль, конечно, что произошло это именно во время выступления Джамалы. Певица она более чем достойная, с потрясающими вокальными и внешними данными. Впрочем, это может быть маленьким воздаянием за прошлое Евровидение. Ведь при всей изящности своей песни Джамала выиграла, конечно же, благодаря политическим интригам. И позорное голосование экспертов стало тому подтверждением. Ну, а теперь говорят не о Джамале, а о заднице с австралийским флагом.

И на этом оголившемся фоне как-то стали уже не важны и странный отбор участников, и, видимо, выписанные с хутора Червоне дышло ведущие, и даже выступление супруги Порошенко Марины, своим английским затмившей самого Виталия Мутко. Оно, конечно, понятно, что no criminality, но почему бы не выступить на родном языке, тем более что столько разговоров об угнетении мовы?

Голая задница стала апофеозом. Забавно, но многие украинские СМИ тут же, по обыкновению, — и заметьте, на полном серьезе — написали, что непритязательный молодой человек с австралийским флагом — агент Кремля. Видимо, даже грушник. И все это провокация, цель которой — дискредитировать Евровидение, Киев и всю страну.

Однако поторопились украинские журналисты. Молодого человека зовут Виталий Седюк. Он журналист, пранкер и автор перформансов. В народе таких обычно называют позерами. Но это так, для справки.

Аваков против Седюка

Главное же, что Седюк — украинец. Да еще какой! Из тех, кто величают себя не иначе как европейскими украинцами. Это ведь именно они рассказывают, как Украина дополнит и украсит лоно великой европейской цивилизации.

Полагаю, что Седюк не доработал — надо было не просто оголить зад, но перед этим обязательно продемонстрировать всему миру кружевные трусики, за которые, как мы помним, кто-то и стоял на Евромайдане.

А вот дальше комедия заканчивается и начинается трагедия. Впрочем, в ней тоже много нелепого и забавного. Виталию Седюку грозит до пяти лет лишения свободы. Вдумайтесь — до пяти лет! За голый зад! Скажите, украинские правоохранители, вы это серьезно? Ведь Седюк занимался чем-то похожим и раньше, целовал, например, зад — не свой, впрочем, а Ким Кардашьян, но никто и думать не думал, чтобы посадить его за решетку. А вот в Украине придумали. Это в стране, где по улицам ходят вооруженные бандиты, громят банки, оскверняют памятники и избивают ветеранов. Им-то за это — ничего, а вот несчастному Седюку — чего.

Дам совет: в деле с задницей Седюка надо все-таки поискать след Кремля. Листовки у него дома, флаги ДНР или письма Захарченко. Ну, чтоб сразу — вышку впаять.

Меж тем, настоящая задница выглядывает из комментария по данному поводу министра внутренних дел Арсена Авакова. Процитирую его заключительную часть: "Пока… этот позор страны сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" — я бы ему не советовал…" В заключении поставлен кровожадный смайлик.

Видимо, когда Арсен Борисович писал это, он пересматривал "Полицейскую академию", а точнее — знаменитый эпизод в баре "Голубая устрица". Потому что если Седюк явил дно, перечеркнув все усилия организаторов конкурса, то Аваков дно пробил.

"Показывать зад тамошним обитателям", — это, во-первых, лексика ну никак не министра внутренних дел, а, во-вторых, в сочетании с гомосексуальными шуточками оставляет ощущение не следственного комитета, а БДСМ-клуба где-нибудь в подвалах Амстердама. Наверное, Арсен Борисович полагает, что в СИЗО сидят не люди, а исключительно звери. Причем звери голубой масти. И никакого самого элементарного уважения они не заслуживают.

Однако ведь пост Авакова не только отлайкали по полной программе, но и снабдили ценными советами-комментариями: вроде расстрелять или вышку впаять — удивительные люди! Наверное, те же личности, что рассказывают, как окончательно решить донбасский вопрос.

Глядя на все это, вспоминаешь известную фразу: "Цирк уехал, а клоуны остались". Да, будут новые кончитывурст, но уже в других странах. А Украине жить с этими клоунами, которые будут показывать зады и шутить на гомосексуальную тему. И они как бы элита страны.

Чего напрягаться? Если и так весело.

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