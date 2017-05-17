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    Культура

    Джамала отказалась извиняться за провал O.Torvald на Евровидении

    Тема:

    Евровидение. Победа Португалии и скандал с пранкером (107)

    (обновлено: )44502
    По мнению Джамалы, рок-группа O.Torvald достойно выступила на конкурсе, музыканты были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников.
    Рок-группа O.Torvald
    УНИАН

    КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина. Победительница Евровидения-2016 певица Джамала заступилась за группу O.Torvald, которая заняла 24-е место из 26 участников финала Евровидения в этом году.

    Во время выступления Джамалы на сцену вышел завернутый во флаг Австралии фанат и снял штаны, во время финала международного песенного конкурса Евровидение-2017
    УНИАН
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    Ранее музыкальный продюсер и член жюри украинского национального отбора на Евровидение Константин Меладзе назвал "позором" результаты украинской группы на Евровидении, указав, что виновато в этом исключительно жюри национального отбора, в составе которого был и он сам. O.Torvald заняла 24е место на "Евровидении", которое в этом году проходило в Киеве.

    "Евровидение" – это конкурс, нет никаких гарантий, результаты непредсказуемы. Все пророчили победу исполнителю из Италии, а выиграл португалец. O.Torvald достойно выступили на конкурсе, они были единственной рок-группой, и этим, в том числе, отличались от всех других участников. Я поздравляю (солиста группы – ред.) Женю Галича и ребят из O.Torvald с отличным выступлением", — заявила Джамала в комментарии телеканалу "СТБ".

    Также Джамала не согласна с тем, что члены жюри украинского отбора должны извиняться за выбор представителя Украины на конкурсе. В жюри входила сама Джамала, а также Меладзе и Андрей Данилко. Именно высокие баллы Джамалы и Данилко обеспечили O.Torvald высокий суммарный бал жюри, тогда как Меладзе поставил группу лишь на 5-е место.

    "Я абсолютно не согласна с тем, что жюри национального отбора должно извиниться за свой выбор, и лично я ни за что извиняться не собираюсь. Коллективный балл от жюри совпал с баллом, который O.Torvald получили по результатам зрительского голосования, то есть и жюри, и зрители проголосовали за этого участника вместе", — подчеркнула певица.

    Финал международного песенного конкурса Евровидение состоялся в ночь с субботы на воскресенье в Киеве. По итогам голосования зрителей и профессионального жюри победителем стал португалец Сальвадор Собрал, второе место занял болгарский участник Кристиан Костов, на третьей строчке оказались исполнители из Молдавии Sunstroke Project.

    В этом году Россия не приняла участие в конкурсе, так как российской исполнительнице Юлии Самойловой украинские спецслужбы запретили въезд в страну из-за ее выступления в Крыму.

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