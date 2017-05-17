Водители пока боятся ехать на Крещатик после Евровидения - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На Крещатике разобрали конструкции сцены и фан-зоны, которые строили к Евровидению и теперь автомобили смогут ездить по центру столицы свободно.

О том, что происходит на Крещатике, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

(публикуется на языке оригинала) УНИАН Голый зад на оба ваших дома, или Мои итоги Евровидения

"Закінчилися хороші дні для київських пішоходів. Від сьогодні вже все змінюється. Станом на ці хвилини швидкість проїзду головною київською центральною магістраллю доволі висока. Як мінімум, від вулиці Інститутської аж до бульвару Тараса Шевченка автівки, з урахуванням світлофорів, звичайно, встигають розганятися.

Слід говорити, що трафік ще станом на ці хвилини по Хрещатику доволі низький. Головна причина в тому, що київські водії до цього часу ще не звикли до думки, що київський Хрещатик уже для руху відкрито. Багато водіїв, під'їжджаючи до Європейської площі, витягують голову у бік Хрещатика та пильно вдивляються.

Немає якоїсь додаткової інформації. На наших вулицях немає сповіщувальних електронних табло. Так само видно, що поліція не дуже проводить роз'яснювальну роботу з приводу того, що головна магістраль в центральній частині міста вже відкрита. Так чи інакше, всі, хто хоче, всі вже їдуть.

Жодних залишків металевих розкладних конструкцій, які раніше були складені в сцену та розкладені для торгівлі сувенірами у спеціалізовані павільйони, де були представлені міста українські, немає.

Акцій протесту станом на ці хвилини біля КМДА немає. Там провели симпатичну акцію, яку проводили за підтримки посольства Японії в Україні. І головна мета цієї акції — демонстрація дитячих малюнків про мир в Україні та про мир загалом в світі. Станом на ці хвилини акція уже завершена.

Єдину акцію протесту, яку я бачив в центральній частині міста, це акція під назвою "Ні геноциду українського народу". О 10 годині вона почалася під стінами Кабміну. Але вона доволі невелика. Проводить її парламентська та непарламентська опозиція, об'єднавшись.

Мова на цій акції протесту йде про вимогу до українського уряду знизити в першу чергу комунальні тарифи. Станом на годину тому, на цій акції були присутні від сили 50 людей.

Близько двох десятків людей були у камуфляжі. Такими силами люди вулицю Грушевського біля стін Кабміну України перекривати не бралися. Якийсь час з самого ранку вулиця Грушевського рухалася без увімкнених світлофорів", — повідомив Івасівка.

Ранее член профессионального жюри Евровидения от Украины Яна Прядко в эфире "ГС" заявила, что претензии журналистов к процессу подготовки Украины к песенному конкурсу — необоснованны.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы музыкальный продюсер Владимир Бебешко заявил, что O.Torvald на Евровидении сделали все, что смогли, но этот песенный конкурс — не их формат.