Шнуров прокомментировал Евровидение

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конкурс Евровидение в России переоценивают, его значимость сильно раздута, считает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

"Это какая-то политическая игра. Сильно раздутый, явно переоценённый у нас конкурс. Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит", — сказал Шнуров в интервью RT, комментируя ситуацию вокруг Евровидения.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.