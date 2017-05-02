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    Культура

    Шнуров прокомментировал Евровидение

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (660)

    (обновлено: )1193100
    По мнению исполнителя, это "сильно раздутый, явно переоценённый в России конкурс". Таким образом артист прокомментировал ситуацию вокруг Евровидения.
    Сергей Шнуров
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конкурс Евровидение в России переоценивают, его значимость сильно раздута, считает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

    "Это какая-то политическая игра. Сильно раздутый, явно переоценённый у нас конкурс. Это не моя игра. Я вообще теннисист, а это футбол. Я не слежу за тем, что там происходит", — сказал Шнуров в интервью RT, комментируя ситуацию вокруг Евровидения.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

    Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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