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    Билеты на все шоу Евровидения снова появятся в продаже

    (обновлено: )1
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина

    Билеты на все шоу Евровидения-2017 появятся в продаже 3 мая в 15:00 на сайте официального билетного агента Concert.ua. Об этом сообщили в пресс-службе песенного конкурса Евровидение-2017.

    Та партия билетов в фан-зону, которая вышла в продажу 29 апреля, была реализована буквально за несколько часов. Поэтому для тех, кто не успел купить себе билет, новая возможность появится в среду, 3 мая.

    Также в продажу поступят и билеты на места, специально оборудованные для людей с инвалидностью. Таких мест в зале 54 — по 27 на двух секторах.

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