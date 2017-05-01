Билеты на все шоу Евровидения снова появятся в продаже

Билеты на все шоу Евровидения-2017 появятся в продаже 3 мая в 15:00 на сайте официального билетного агента Concert.ua. Об этом сообщили в пресс-службе песенного конкурса Евровидение-2017.

Та партия билетов в фан-зону, которая вышла в продажу 29 апреля, была реализована буквально за несколько часов. Поэтому для тех, кто не успел купить себе билет, новая возможность появится в среду, 3 мая.

Также в продажу поступят и билеты на места, специально оборудованные для людей с инвалидностью. Таких мест в зале 54 — по 27 на двух секторах.