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    В Украину начали прибывать участники Евровидения

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (657)

    (обновлено: )12201
    Пресс-служба Государственной пограничной службы сообщает, что в течение трех суток в страну прибыли более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира.
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Более 200 членов команд и участников международного конкурса Евровидение-2017 из почти 20 стран мира прибыли в Украину за последние трое суток, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

    Евровидение пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В течение трех суток в Украину прибыли более 200 участников и членов команд конкурса из почти 20 стран мира", — говорится в сообщении.

    Пограничники сообщили, что в основном официальные делегации летят в Украину самолетами, ожидается, что 70% прибывающих на конкурс придется на воздушное сообщение.

    Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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