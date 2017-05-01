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    Фан-зона Евровидения на Крещатике с высоты птичьего полета

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    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (655)

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    В сети появилось видео подготовки официальной фан-зоны Евровидения-2017 в Киеве на Крещатике. Планируется, что в фан-зоне будут принимать поклонников конкурса, иностранных гостей и украинских знаменитостей.
    Канал "Апостроф" на Youtube

    На кадрах можно увидеть, как от улицы Прорезная до улицы Богдана Хмельницкого строят евродеревню (Eurovision Village), которая должна быть готова к 4 мая и простоит до 14 числа.

    Также здесь возводится вторая по размерам сцена Евровидения-2017, на которой выступят участники конкурса и украинские исполнители. На 13 тысячах квадратных метров, которые займет фан-зона, будут расположены экраны для просмотра трансляций конкурса, кафе, фуд-корты и развлекательные стенды.

    Смотрите также: Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 на Софиевской площади в Киеве

    Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Украину на Евровидении будет рок-группа О.Torvald.

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