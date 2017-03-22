Евровидение-2017: песня или война? Сценарии катастроф

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что после того, как Россия определилась с участником Евровидения-2017, прошло чуть больше недели, для певицы Юлии Самойловой это время показалось вечностью. Едва в Украине узнали, кто представит "агрессора" на песенном конкурсе, здесь сразу же дали понять — с визитом возникнут большие проблемы.

Не прошло и дня как сайт "Миротворец" опубликовал данные артистки, СБУ обвинила Самойлову в том, что она выступала в Крыму, а МИД назвал решение РФ не иначе как провокацией. Скандально-известный нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко и вовсе предложил сначала впустить Самойлову в Украину, а затем по полной программе привлечь ее к ответственности. Отличился и участник Евровидения от Украины, фронтмен группы О.Torvald Женя Галич, назвавший Самойлову "информационным солдатом" России.

Чем закончится история с приездом в Украину участницы от РФ пока остается загадкой. Но уже сейчас можно предположить, как минимум, три сценария дальнейшего развития событий

Сценарий 1. От ворот — поворот

Наиболее вероятным на сегодняшний день вариантом кажется включение Юлии Самойловой в список персон нон-грата. О том, что российскую певицу могут не пустить на Евровидение из-за того, что в 2015-м году она посещала Крым, заговорили буквально сразу. И хоть российские СМИ успели распространить информацию о том, что для Самойловой будет сделано исключение, в СБУ жестко опровергли это сообщение. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, СБУ уже подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице Евровидения от России. И хоть официального запрета пока не последовало, можно не сомневаться, что такое решение обернется для Украины серьезными имиджевыми потерями.

"Думаю, что любой участник Евровидения от РФ поддавался бы в Украине обструкциям", — говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Собственники бренда "Евровидение" уже заявили о том, что уважают позицию Украины в отношении запрета въезда тех или иных граждан. Да, это будет скандал, но вряд ли он будет критическим. Он еще раз покажет, что между Украиной и РФ идет тяжелая информационная война. Думаю, что Россия не будет менять исполнителя, а конкурс пройдет без этой страны. Не исключено, что РФ поддержат ее "побратимы" — страны вроде Сербии или Белоруссии, которые из солидарности откажутся приезжать на Евровидение. А вот имидж Украины пострадает — все увидят, что для нашей страны политические мотивы являются более важными, чем гуманитарные"

Сценарий 2. Встреча с радикалами

Хотя, не исключено, что украинские власти все же сменят гнев на милость и разрешат Юлии Самойловой представить свою страну на Евровидении. Да, в Службе безопасности готовят документ о запрете въезда певицы в Украину, но никто не говорит о том, что в итоге он будет подписан.

В таком случае, избежав международного скандала, Украина рискует нарваться на внутренний. Можно только догадываться, на что хватит фантазии правых радикалов, для которых приезд певицы из "страны-агрессора" станет настоящим вызовом. И еще не известно, что для власти будет хуже — не пустить Самойлову в Украину или показать на весь мир как националисты воюют с певицей-инвалидом.

"В Киеве Самойлову ждет "горячий" прием от радикалов, которые будут организовывать разного рода провокации, возможно, даже нападения", — говорит Бортник. "Если такое случится, а в Самойлову прилетит хотя бы яйцо или краска, это будет огромный международный скандал. Ведь это будет нападение на человека с ограниченными возможностями. Я думаю, что именно этого больше всего боятся украинские власти".

Сценарий 3. Ни вашим, ни нашим

Вместе с тем, существуют и другие, так называемые, нейтральные варианты. Нет сомнения, что над ними сейчас активно думают как на Печерских холмах, так и в Белокаменной. Чего стоит одна только новость о том, что Российскую Федерацию на Евровидении-2017 может представить всемирно-известный британский певец Робби Уильямс, который уже изъявил желание отправиться в Киев.

"Не исключено, что украинские власти пойдут на серединное решение — допустят Елену Самойловой в Украину на те два-три дня, которые будет проводиться песенный конкурс", — отмечает Бортник. "В свое время некоторых российских политиков допускали в Соединенные Штаты с последующим выдворением из страны. Если конфликт будет очень острым, может встать вопрос о смене организаторов Евровидения-2017".