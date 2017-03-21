Споет или не споет. Соцсети о Самойловой

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Задолго до своего начала, казалось бы, мирный песенный конкурс Евровдение превратился в настоящую арену политических баталий. На этот раз скандал разгорелся вокруг российской конкурсантки, певицы с ограниченными возможностями Юлии Самойловой. Выяснилось, что девушка успела нарушить законы Украины.

Пару лет назад, в 2015 году, Самойлова посещала Крым – не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. В понедельник, 20 марта, в СБУ рассказали, что документ о запрете на въезд Самойловой в страну уже подготовлен. Однако исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

В украинском сегменте соцсетей помимо претензий нашлось еще немало комментариев совсем иного содержания:

"Слышу встревоженные голоса: "А что вы скажете тогда, когда Россия победит на Евровидении в Киеве!?" Люди добрые, вы издеваетесь? Представьте себе, есть целые народы, рассматривающие победу в музыкально-телевизионном конкурсе как событие геополитического веса! Конкурсе, который в музыке и культуре не определяет и не означает ничего от слова вообще. Победа в этом конкурсе — уже давно прерогатива культурно отсталых стран".

"Техника шагнула далеко вперед — пусть по скайпу поет", — есть в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook