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    Споет или не споет. Соцсети о Самойловой

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (492)

    (обновлено: )252
    Очень редко музыкальный конкурс Евровидение обходится без скандалов. В этом году вопросом номер один стало участие конкурсантки из РФ Юлии Самойловой, нарушившей порядок пересечения границы Украины. Что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Юлия Самойлова
    vk.com/jusam

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Задолго до своего начала, казалось бы, мирный песенный конкурс Евровдение превратился в настоящую арену политических баталий. На этот раз скандал разгорелся вокруг российской конкурсантки, певицы с ограниченными возможностями Юлии Самойловой. Выяснилось, что девушка успела нарушить законы Украины.

    Пару лет назад, в 2015 году, Самойлова посещала Крым – не получив разрешения, на необходимости которого настаивает Киев. В понедельник, 20 марта, в СБУ рассказали, что документ о запрете на въезд Самойловой в страну уже подготовлен. Однако исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

    В украинском сегменте соцсетей помимо претензий нашлось еще немало комментариев совсем иного содержания:

    "Слышу встревоженные голоса: "А что вы скажете тогда, когда Россия победит на Евровидении в Киеве!?" Люди добрые, вы издеваетесь? Представьте себе, есть целые народы, рассматривающие победу в музыкально-телевизионном конкурсе как событие геополитического веса! Конкурсе, который в музыке и культуре не определяет и не означает ничего от слова вообще. Победа в этом конкурсе — уже давно прерогатива культурно отсталых стран".

    "Техника шагнула далеко вперед — пусть по скайпу поет", — есть в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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