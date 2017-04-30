В Киеве в дни Евровидения не может быть "просто радуги" - Волошин

РИА Новости Украина

Инициатива киевской власти и активистов, "раскрасивших" в радужные цвета Арку дружбы народов в Киеве, будет воспринята только в одном смысле. Радуга как символ устойчиво опошлена "определёнными европейскими товарищами". Об этом написал в своем блоге эксперт-международник Олег Волошин.

Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

К международному песенному конкурсу Евровидение Арку Дружбы народов инсталлировали в цвета радуги. Пользователи соцсетей отметили, что такая раскраска напоминает цвета флага ЛГБТ. Высказывались и мнения, что это "просто радуга". Однако эксперт полагает, что так ее никто не воспримет.

"Я как любитель геральдики и истории символов, мог бы долго рассказывать о том, что свастика — один из древнейших знаков солнца, бесконечности и всего хорошего, но я понимаю, какую коннотация ей навсегда придали нацисты. В Киеве на Крещатике и в дни Евровидения не может быть никакой "просто радуги", — написал Волошин.

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По его словам, "жаль, что определённые Европейские товарищи, которые вообще считают конкурс чуть ли не одной из основных площадок для продвижения своих прав (достаточно вспомнить, кто выиграла конкурс, когда могла победить Сердючка, или бородатую женщину из Австрии), устойчиво опошлили этот символ".

"Можно обманывать себя сколько угодно, но они воспримут это именно так", — резюмировал эксперт.

Именно так инсталляцию уже восприняли националисты. В четверг активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Спикер "Правого Сектора" заявил, что украшение арки в цвета радуги — "это скрытая пропаганда ЛГБТ".

"Киевская власть пытается позиционировать Украину и украинскую столицу как столицу разврата", — отметил представитель "Правого сектора".

По сообщениям СМИ, подрядчик, который обновляет арку, временно приостановил работы, ожидая решения городских властей.

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.