Киевская фан-зона к Евровидению рассчитана на 25 тысяч человек – Добруцкий

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 30 апреля, на Софийской площади в Киеве происходит открытие главной фан-зоны Евровидения-2017. Проводит церемонию известный шоумен Сергей Притула, а развлекать гостей в течение вечера будут группа С.К.А.Й., певицы ALLOISE, Светлана Тарабарова, ALYOSHA и Анастасия Прудиус.

Подробнее о фан-зоне в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал автор проекта "Folk Ukraine", организатор фан-зоны Игорь Добруцкий.

"Несмотря на то, что общей безопасность во время Евровидения занимается город – это более 10 тысяч полицейских, на наших площадках будет еще и частная охрана, которая держит под контролем все три локации. Это Софийская площадь, Михайловская площадь и Владимирский проезд. Фан-зона может комфортно разместить 25 тысяч человек. Ежедневно на нашей фан-зоне будут работать около 40 волонтеров", — сообщил организатор.

Ранее сообщалось, что из-за адаптации зала МВЦ к Евровидению-2017 некоторым зрителям заменят билеты. В среднем речь идет о 2% от общего количества мест. Места зрителям обещают заменить или вернуть деньги.