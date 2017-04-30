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    Репетиции конкурсантов Евровидения-2017 в Киеве начнутся в воскресенье

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (648)

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    На странице фан-группы "Евровидение Украина" в Facebook выложен полный список репетиций участников конкурса Евровидение, которые начнутся в Киеве в воскресенье.
    Подготовка к проведению Евровидения в Международном выставочном центре в Киеве
    kmu.gov.ua

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Репетиции с конкурсантами международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве начнутся в воскресенье, говорится в сообщении фан-группы "Евровидение Украина" на Facebook.

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    "Завтра начнутся репетиции с конкурсантами. Интересно, в этом году также разрушат интригу, и выложат полные видео репетиций или вообще целые номера?" — пишут администраторы фан-группы.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

    Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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