Репетиции конкурсантов Евровидения-2017 в Киеве начнутся в воскресенье

kmu.gov.ua

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Репетиции с конкурсантами международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве начнутся в воскресенье, говорится в сообщении фан-группы "Евровидение Украина" на Facebook.

Смотрите также: Гройсман принял работы по организации Евровидения в Киеве

"Завтра начнутся репетиции с конкурсантами. Интересно, в этом году также разрушат интригу, и выложат полные видео репетиций или вообще целые номера?" — пишут администраторы фан-группы.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.