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    Евровидение-2017: как Киев готовится к конкурсу

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (650)

    (обновлено: )10201
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина
    Подготовка к Евровидению
    Подготовка к Евровидению
    РИА Новости Украина

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    Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.

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    "Город Киев абсолютно готов к проведению Евровидения-2017. Как мы говорили, Киев был готов, Киев готов, Киев будет готов", — сказал Резников на пресс-конференции.

    Он отметил, что в Киеве в районе станции метро "Левобережная", находящейся рядом с Международным выставочным центром, где состоится конкурс, готовится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, территория озеленяется, идет замена освещения.

    Также, по его словам, власти Киева договорились с собственником многолетнего недостроя в районе проведения конкурса и намерены закрыть его "банерным экраном" с нейтральным сюжетом.

    Власти Киева обещают, что проведение конкурса не помешает жителям домов, расположенных около МВЦ. Также он назвал необоснованными слухи, что жители не смогут попасть домой или гулять с детьми в связи с мерами безопасности, вводимыми к Евровидению.

    "Ничего с точки зрения нормальной жизни не изменится. Правила безопасности настроены таким образом… чтобы не лишить удобства людей, которые проживают в микрорайонах вокруг МВЦ", — отметил Резников.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Украину на Евровидении будет рок-группа О.Torvald.

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