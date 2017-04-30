На Евровидение продано 2 тысячи билетов на места с ограниченным обзором

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Из-за адаптации зала МВЦ к Евровидению-2017 некоторым зрителям заменят билеты. Об этом сообщают организаторы песенного конкурса. В среднем речь идет о 2% от общего количества мест. Места зрителям обещают заменить или вернуть деньги. Алгоритм прост: все зрители, чьи места нуждаются в замене, получат на электронный адрес, указанный при покупке билета, письмо от Сoncert.ua, им предложат другой билет на то же самое шоу или в качестве альтернативы — возврат средств.

О причинах замены мест рассказал руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Как известно, была изменена схема рассадки зала. На момент начала продажи билетов в феврале была предварительная схема, которую должны были построить. Но после того, как был выбран подрядчик и были расставлен по залу камеры было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет. Всего их около двух тысяч", — сообщил Феликсов.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.