Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 на Софиевской площади в Киеве

В воскресенье, 30 апреля, на Софийской площади в Киеве открылась фан-зона Евровидения. На открытии этого фан-городка присутствовало более 1000 киевлян и гостей столицы.

"Приветствую всех, кто сегодня пришел на открытие фан-зоны Евровидения на Софийской площади! Здесь в ближайшие дни будет очень много концертов. Поэтому желаю вам здесь много радости и счастья на протяжении этих двух недель", — сказал ведущий конкурса Сергей Притула.

На главной сцене на праздничном концерте в день открытия выступали такие артисты, как Анастасия Прудиус, Светлана Тарабарова, Alyosha, Alloise.

Зона будет работать с 30 апреля по 14 мая с 10:00 до 22:00 ежедневно, вход свободный. За все время функционирования фан-зоны здесь планируется провести 11 концертов. Фан-зона на Софийской площади способна разместить до 10 тысяч посетителей.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади установлен 42 флага иностранных государств — участниц Евровидения.

Половина периметра Софийской площади с левой стороны от главной сцены отгорожена от проезжей части декоративными арками, которые украшены искусственными цветами и синими, желтыми, красными и зелеными зонтиками.

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На территории фан-городка постоянно дежурят правоохранители.

В фан-зоне можно будет взять в аренду велосипед, ролики и самокаты; сделать собственный сувенир в зоне мастер-классов; спеть в караоке; взглянуть на необычные ледяные скульптуры; просмотреть цикл коротких атмосферных роликов, посвященных украинской культуре, традициям, народным обычаям от их истоков до современности от Film.ua.

На территории фан-зоны будет специально оборудован инфоцентр, где можно получить исчерпывающую информацию относительно функционирования и размещения основных объектов на площадке, а также здесь помогут спланировать свой маршрут путешествия по городу, определить местоположение необходимых объектов в Киеве, получить информацию о событиях, проходящих в столице и тому подобное.

Территория для отдыха гостей в фан-зоне застелена специальным газонным покрытием. Возле памятника Богдану Хмельницкому распустятся около 3 тысяч голландских тюльпанов.

Также, чтобы ознакомить туристов с украинской культурой, здесь будут представлены лучшие 100 работ арт-проекта "585 художников".

Напомним, Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Украину на Евровидении будет рок-группа О.Torvald.