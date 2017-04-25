Киев заявил о полной готовности к Евровидению

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017, сообщил во вторник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

"Город Киев абсолютно готов к проведению Евровидения-2017. Как мы говорили, Киев был готов, Киев готов, Киев будет готов", — сказал Резников на пресс-конференции.

Он отметил, что в Киеве в районе станции метро "Левобережная", находящейся рядом с Международным выставочным центром, где состоится конкурс, готовится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, территория озеленяется, идет замена освещения.

Также, по его словам, власти Киева договорились с собственником многолетнего недостроя в районе проведения конкурса и намерены закрыть его "банерным экраном" с нейтральным сюжетом.

Власти Киева обещают, что проведение конкурса не помешает жителям домов, расположенных около МВЦ. Также он назвал необоснованными слухи, что жители не смогут попасть домой или гулять с детьми в связи с мерами безопасности, вводимыми к Евровидению.

"Ничего с точки зрения нормальной жизни не изменится. Правила безопасности настроены таким образом… чтобы не лишить удобства людей, которые проживают в микрорайонах вокруг МВЦ", — отметил Резников.

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Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Участие в конкурсе примут исполнители из 42 стран. Первый и второй полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Представлять Украину на Евровидении будет рок-группа О.Torvald.