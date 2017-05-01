Евровидение-2017. Киевлян ждет караоке с Русланой

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Примерить образ звезды Евровидения можно с понедельника, 1 мая, в фан-зоне на Почтовой площади в Киеве. Там стартует Фестиваль караоке. Организаторы говорят, что собрали все хиты Евровидения за 61 год его проведения. Кроме того, посетителям будут демонстрировать фильмы об истории этого песенного конкурса — каждый час о каждые следующих пяти годах.

Подробнее о фестивале в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал один из организаторов — медиадиректор "Пропродакшн Украина" Алексей Денисенко.

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"У нас не будет профессионального жюри на выступлениях днем, а только вечером. А днем вы можете брать, кого угодно, и участвовать в отборочном туре. А вечерние выступления будет судить профессиональное жюри во главе с певицей Русланой Лыжичко — нашей звездой Евровидения, которая непосредственно знает, что такое Евровидение. И она уже будет решать, кто стал главной звездой. Фестиваль будет длиться 13 дней, а 14 мая – в день Европы — песни Евровидения будут петь люди, которые становились победителями каждый день", — поделился подробностями Денисенко.

Евровидение пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая.

Ранее заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников сообщил, что Киев полностью готов к проведению песенного конкурса Евровидение-2017.