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    Первые репетиции участников Евровидения-2017

    Тема:

    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение (659)

    (обновлено: )2
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017
    Информатор

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    Первые репетиции участников Евровидения-2017

    Около 200 участников международного конкурса Евровидение-2017 прибыли в Украину, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

    Воскресенье, 30 апреля, стал первым днем в рамках недель Евровидения, прошли репетиции участников из Австралии, Азейбарджана, Бельгии, Грузии, Португалии, Финляндии, Черногории и Швеции. В понедельник, 1 мая, на сцене международного фестиваля отрепетировали свои номера представители Исландии, Польши, Молдавии и Греции.

    В воскресенье в фан-зоне выступили СКАЙ, Alloise, Анастасия Прудиус, TARABAROVA и Alyosha. В понедельник выступали Sonya Kay, KiRA MAZUR, Marietta Ways, Александр Порядинский, Вероника Дорош, Анастасия Лукьянчук, VLADA, Денис Любимов, Группа 8 День, Киевский муниципальный эстрадно-духовой оркестр.

    Смотрите также: Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 на Софиевской площади в Киеве

    2 мая киевлян и гостей столицы на Софийской площади ждут выступления Mari Cheba, RED BERLIN, Біла Вежа, Patsyki z Franeka, Андрея Kishe, Дмитрия Бабак, Рената Штифель, OSADCHUK.

    4 мая в фан-зоне Евровидения-2017: группа ТНМК, The Dooх, Правиця, B&B project.

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