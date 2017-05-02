Первые репетиции участников Евровидения-2017

Около 200 участников международного конкурса Евровидение-2017 прибыли в Украину, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Воскресенье, 30 апреля, стал первым днем в рамках недель Евровидения, прошли репетиции участников из Австралии, Азейбарджана, Бельгии, Грузии, Португалии, Финляндии, Черногории и Швеции. В понедельник, 1 мая, на сцене международного фестиваля отрепетировали свои номера представители Исландии, Польши, Молдавии и Греции.

В воскресенье в фан-зоне выступили СКАЙ, Alloise, Анастасия Прудиус, TARABAROVA и Alyosha. В понедельник выступали Sonya Kay, KiRA MAZUR, Marietta Ways, Александр Порядинский, Вероника Дорош, Анастасия Лукьянчук, VLADA, Денис Любимов, Группа 8 День, Киевский муниципальный эстрадно-духовой оркестр.

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2 мая киевлян и гостей столицы на Софийской площади ждут выступления Mari Cheba, RED BERLIN, Біла Вежа, Patsyki z Franeka, Андрея Kishe, Дмитрия Бабак, Рената Штифель, OSADCHUK.

4 мая в фан-зоне Евровидения-2017: группа ТНМК, The Dooх, Правиця, B&B project.