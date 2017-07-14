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    Аналитика и комментарии

    Власть в Украине держится на силовиках. Эксперты подвели итоги недели

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    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (167)

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    Уходящая неделя стала "холодным душем" для украинской власти на международной арене и ситуацию не спасли даже визиты в Киев высоких гостей, отмечают политологи.
    Обыски в медиа-холдинге Вести
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Спецпредставитель США Курт Волкер приехал в Украину, чтобы затем предложить Дональду Трампу реальный сценарий урегулирования по Донбассу; евроинтеграционная повестка Украины исчерпана, это проблема для власти; период теплой ванны в отношениях Украина-США закончился, силовые структуры фактически стали главным инструментом удержания власти в стране. Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в пресс-центре РИА Новости Украина

    "Приехал с желанием разобраться"

    Политически текущая неделя началась с выходных, когда в Украину приехали сразу несколько высоких гостей, среди которых – госсекретарь США Рекс Тиллерсон, представивший украинским властям нового спецпредставителя США в Киеве Курта Волкера. 

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Пока ключевая задача Волкера – разобраться: он приехал сюда с желанием разобраться, что происходит, понять, что можно предложить Дональду Трампу в плане каких-то реалистичных подходов по Донбассу, сообщил политолог-международник Олег Волошин

    "Очевидно, что задача Курта Волкера – независимо от того, что, где и когда он писал и публиковал – найти какое-то более-менее реалистичное решение проблемы украинско-российского конфликта", – сказал эксперт. 

    По его мнению, явно Волкер настроен на то, чтобы попытаться найти какие-то решения. Но все равно, роль спецпредставителя США – это роль посредника, он не будет принимать за Москву и Киев решения, которые надлежит принимать только им, подчеркнул политолог. 

    Евроинтеграционная повестка исчерпана?

    Еще одной громкой внешнеполитической темой недели стал прошедший саммит Украина-ЕС. Говоря о нем, Олег Волошин отметил: в принципе, неважно, что было на саммите Украина-ЕС, поскольку "с получением безвиза и завершением ратификации соглашения об Ассоциации украинская евроинтеграционная повестка исчерпана на годы вперед – и это большая проблема для власти". 

    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС

    "Евроинтеграция – это процесс. И для нашей власти, которая очень много идеологических ставок сделала именно на это, процесс был важнее цели. Но в какой-то момент не достигать целей стало невозможно, и я рад, что этих целей мы достигли. Достижение об Ассоциации есть, и нужно его реализовывать и использовать. А дальше – все. Абсолютно очевидно, что дальше кормить людей обещаниями, что за пределами этих достижений есть новые горизонты – это обман", – сообщил эксперт. 

    president.gov.ua
    Саммит Украина-ЕС

    Кроме этого политолог рассказал, что в украинских СМИ уже появилась новая повестка – "европейская интеграция Украины – это выбор Украины и ни одна страна ЕС не может нас его лишить". Волошин привел яркую аналогию: "Это как желание жениться на девушке, и все равно, что она об этом думает". 

    "Провал стратегического курса нынешней власти"

    Саммит Украина-ЕС
    REUTERS Mykola Lazarenko
    Саммит Украина-ЕС. Не стоит надеяться на рынки Европы — Решмедилова

    Но в стране появились и другие "морковки" для желающих евроинтеграции, отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    "В Украине придумали новую теорию: что мы будем добиваться специальных условий или специального уровня сотрудничества с НАТО и ЕС, не вступая в НАТО и ЕС, потому что нас туда не берут. Это новая морковинка, которая постоянно забрасывается в информационное поле, чтобы евроинтегрированный электорат не разочаровался и не начал бы задавать вопросы по сути: а что было сделано страной за все последнее время?", – рассказал эксперт. 

    При этом и визит секретаря НАТО Йенса Столтенберга, и саммит Украина-ЕС очень четко показали кризис целей, который сегодня наблюдается в украино-европейских и украино-евроинтеграционных устремлениях, уверен Бортник. 

    "Наша власть поставила абсолютно нереалистичные цели, и нам прямо отказывают, что то, чего вы хотите, невозможно. … Поэтому так и не удалось согласовать итоговую декларацию саммита Украина-ЕС. И это провал стратегического курса нынешней власти", – подчеркнул политолог, добавив, что также не удалось получить ПДЧ от НАТО. 

    В целом прошедшую неделю эксперт назвал "холодным душем для украинской власти", и ситуацию не поправили визиты Тиллерсона и Волкера. 

    "Период теплой ванны, в которой находились украино-американские отношения во время администрации Обамы, тоже завершился", – заявил Бортник. 

    Дальше – критика европейцев? 

    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    После встречи президентов РФ и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – страны договорились создать канал связи, который помог бы в реализации минских соглашений, сообщил политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. С этим он связывает назначение Курта Волкера спецпредставителем США в Украине. По поводу его персоны политолог рассказал, что Волкер начинал карьеру аналитиком в ЦРУ и наверняка будет "больше слушать, чем говорить". 

    В случае же с саммитом Украина-ЕС мы видим жирную точку в истории евроромантизма, уверен эксперт. 

    "Возникает вопрос о балансе – что потеряла страна и что получила при подписании Ассоциации с ЕС. Да, никто не возражает, меньше барьеров, больше возможностей. … Но возьмем экономические аспекты. Здесь посчитали – прослезились, это раз. Два – потеря территорий. Потеря человеческих жизней. Продолжающийся конфликт. Этот баланс выглядит крайне отрицательно с точки зрения интересов страны и общества", – подчеркнул Золотарев.

    В то же время он прогнозирует, что украинские власти полностью не откажутся от идеологической ориентации на Запад, "будут продолжать рассказывать, что нас и в НАТО примут, но сейчас этот жанр исчерпал свои возможности". 

    "Очевидно, все чаще будем слышать критику европейцев: "не дали, обманули", – сказал эксперт, добавив, что в целом для страны это был "год крушения евроинтеграционного мифа". 

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров "Группы двадцати" G20 в Гамбурге

    "Депутатов коалиции прикрыли, а Добкина сделали козлом отпущения"

    Но и на внутриполитической украинской арене происходило много крайне важных и показательных событий. Здесь, по словам Руслана Бортника, реализовывались 2 процесса. 

    "С одной стороны, депутатов интенсивно запугивали – через представление в парламенте. С другой, это запугивание использовалось, чтобы протянуть иногда откровенно коррупционные, иногда просто антисоциальные решения в этом парламенте", – заявил политолог, отметив, что схема принесла результаты – дала власти нужные голоса. 

    Михаил Добкин прибыл в Генеральную прокуратуру
    Украинское фото
    С вещами на выход. Добкин прибыл на допрос в ГПУ

    В случае же с представлениями о снятии неприкосновенности Администрация президента "прикрыла депутатов коалиции", сообщил эксперт, и в этой ситуации общество и западные партнеры напряглись – нужен был козел отпущения, которым стал Михаил Добкин.  

    "Не знаю, виновен он или не виновен, но дела 2007-08 годов в разрезе борьбы с коррупцией выглядят достаточно сомнительно. Скорее всего, его дело закончится "зависанием", залогом без какого-либо решения", – спрогнозировал Бортник. 

    Силовики как главный инструмент удержания власти

    Но у шоу вокруг снятия/неснятия неприкосновенности было и другое назначение, уверен политолог: отвлекать внимание от ряда очень важных для власти решений. Так, в Верховной Раде фактически "нарезали и раздали, по большому счету, всем желающим" 40 миллиардов гривен, рассказал Бортник.

    "Есть позитивные решения, среди которых я бы отметил субсидии, финансирование тех или иных институций, образования, научных институций. Есть и достаточно странные решения – финансирование "Стены" на 300 миллионов, несмотря на то, что ГПУ заявило, что уже украли 100 миллионов", – назвал цифры эксперт.

    Показательно большое повышение финансирования силовиков, уверен он: 1,5 миллиарда получила Национальная полиция, 600 или 700 миллионов гривен получила ГПУ, получили деньги и другие силовики. Складывается впечатление, что силовые структуры становятся главным инструментом удержания власти в стране, сообщил политолог.

    Миллиарды на пенсионной реформе

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Бортник также кратко прокомментировал другие резонансные законопроекты, среди которых особняком стоит пенсионная реформа. Ее цена, сообшил эксперт – не менее 300 миллиардов гривен ежегодно, поэтому за нее идет борьба – кто будет на этом зарабатывать. 

    "Медицинская реформа – слабо реализована. Отложена аграрная реформа. Отложен вопрос аудитора НАБУ. Отложен вопрос счетный палаты ЦВК. Отложен вопрос нового избирательного законодательства. Отложен вопрос Конституционной реформы в части децентрализации. Отложен вопрос законопроекта о "деоккупации Донбасса". … Парламент выполнил роль "финансового киллера" и закрылся", – сказал политолог, добавив, что по сути парламент работал эффективно всего около 10 дней в течение сессии – почти за полгода. 

    Важным политолог назвал также принятый закон о Конституционном суде, "который усиливает контроль президента над Конституционным судом – это одна проблема". 

    "И вторая – теперь решение в Конституционном суде принимать будет легче и, главное, теперь для этого нужен будет меньший состав судей. Разделение Конституционного суда на палаты приведет к тому, что важные решения КС будет принимать меньший состав судей. И так самим КС станет гораздо легче манипулировать со стороны власти", – озвучил свою оценку эксперт. 

    Вместо реальных вопросов – пустые обсуждения

    Андрей Золотарев сообщил, что снятием неприкосновенности депутатов пугали, чтобы принудить их к примерному политическому поведению, чтобы они голосовали за нужные власти, но крайне непопулярные среди населения законопроекты и реформы. 

    Впрочем, сам этот вопрос в Украине – не более чем подмена понятий, уверен политолог.

    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    @alexmazuka
    Вопрос неприкосновенности. Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки

    "В очередной раз обществу скармливают откровенный фуфел. Ну скажите, зависит ли размер получаемой пенсионером пенсии от того, снимут ли неприкосновенность с Добкина? Или будет ли мир на Востоке, если лишат неприкосновенности Дейдея? А как повлияет на размер госдолга вопрос неприкосновенности Лозового? То есть бросают ложную мишень, чтобы народ спорил, дискутировал, ломал копья в бесполезных дискуссиях, а за это время принимают важные и "жирные" решения", – подчеркнул эксперт. 

    "Народ адаптируется к любым условиям"

    В заключение Руслан Бортник назвал еще ряд важных событий уходящей недели: в Киеве поднимают цену проезда в метро и наземном транспорте, остановил работу Одесский припортовый завод… 

    "Также мы видим, как "кошмарят" медиа: атакуют холдинг "Вести", побили редактора одного из оппозиционных сайтов в Виннице, чувствуют на себе огромное давление другие СМИ. Мы видим закручивание гаек", – резюмировал политолог. 

    Впрочем, апокалипсиса не будет, заявил Андрей Золотарев, поскольку "украинский народ адаптируется к совершенно диким условиям". 

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    "Все приспособятся. Да, страна будет медленно сползать в цивилационную воронку – где-то будет прорывать канализацию, будет плохо пахнуть, да, окраины городов будут превращаться в социальные гетто, … но будет какая-то видимость государства, видимость того, что оно выполняет свои функции. Но при этом государство будет плавно сливать свои обязательства. … Но мне кажется, что если государство тебе ничего не должно, то и ты должен", – подытожил политолог.

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