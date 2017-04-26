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    Культура

    Шнуров о возможном запрете на въезд в Украину: в чем проблема-то?

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    Фестиваль Золотая балка в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Лидер популярной группы "Ленинград" Сергей Шнуров сообщил, что спокойно отнесется к тому, что его могут не впустить в Украину.

    В среду данные российской певицы Нюши были внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма. "Ленинград" также выступал в Крыму – летом 2016 года.

    "Не привык ломиться в закрытую дверь. Ну, не пускают и не пускают, в чем проблема-то? Нас столько раз запрещали… нас никто не разрешал, скорее так. Я привык", — сказал Шнуров журналистам в среду.

    Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, известный путешественник Федор Конюхов.

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