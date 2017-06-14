"Нацкорпус" и железнодорожники пикетируют офис "Укрзализныци" в Киеве

В Киеве в среду, 14 июня, активисты "Национального корпуса" совместно с представителями "Профсоюза железнодорожников" пикетируют здание "Укрзализныци".
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Основное требование — повышение заработной платы для работников железной дороги на 100%. Это касается не только машинистов, но и технических работников, у которых заработная плата не поднималась с 2004 года.
"Участники митинга считают, что железнодорожники должны получать достойную заработную плату", — говорится в сообщении "Нацкорпуса" в Facebook.